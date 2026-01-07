تقرير: نابولي يدرس رحيل دي بروين في يناير

الأربعاء، 07 يناير 2026 - 18:13

كتب : FilGoal

كيفين دي بروين - نابولي

بات كيفن دي بروين لاعب نابولي أحد المرشحين للخروج عن الفريق في يناير الجاري ضمن صفقات سوق الانتقالات الشتوية.

وكشف تقرير سبورت ميدياسيت الإيطالي أن نادي نابولي لا يمانع مناقشة عروض محتملة لرحيل كيفن دي بروين خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

وأفاد التقرير أن عدة أندية من الدوري السعودي أبدت اهتمامها بضم اللاعب، في وقت أبدى فيه نابولي استعداده للاستماع للعروض.

وأشار التقرير إلى أن اللاعب نفسه منفتح على فكرة الرحيل، خاصة أن الانتقال إلى الدوري السعودي قد يمنحه فرصة أفضل للتركيز على التعافي، استعدادا للمشاركة في كأس العالم 2026.

ويخضع دي بروين لبرنامج علاجي بعد خضوعه لجراحة في أكتوبر الماضي، على أن يعود إلى نابولي الأسبوع المقبل لاستكمال مرحلة التأهيل، بينما لا يتوقع عودته للملاعب قبل مارس 2026.

وكان اللاعب قد انضم إلى نابولي في صفقة انتقال حر الصيف الماضي قادما من مانشستر سيتي.

وشارك دي بروين في 11 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفين قبل تعرضه لإصابة قوية في الفخذ.

ويحتل نابولي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد تحقيق 37 نقطة خلال 17 جولة.

ويبتعد نابولي عن إنتر المتصدر بنقطتين فقط.

ويلعب نابولي مساء اليوم أمام فيرونا ضمن منافسات الجولة 18.

