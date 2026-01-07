خبر في الجول - تعديل مواعيد مباريات كأس عاصمة مصر بسبب مواجهة كوت ديفوار

الأربعاء، 07 يناير 2026 - 18:03

كتب : محمد جمال

رابطة الأندية المصرية - بيان رسمي

قررت رابطة الأندية تعديل مواعيد مباريات يوم السبت من كأس عاصمة مصر بسبب التعارض مع مواجهة المنتخب أمام كوت ديفوار.

ويلتقي منتخب مصر بنظيره كوت ديفوار ضمن منافسات ربع نهائي أمم إفريقيا في تمام التاسعة مساء.

وعلم FilGoal.com أن رابطة الأندية قد قررت تعديل مواعيد مباريات السبت في كأس عاصمة مصر لتقام الساعة 4 و7 مساء.

ويأتي ذلك من أجل متابعة الجماهير مواجهة مصر أمام كوت ديفوار في أمم إفريقيا.

وأصبحت مباريات السبت بكأس عاصمة مصر كالآتي:

وادي دجلة × بيراميدز - استاد السلام - 4 مساء

فاركو × الأهلي - استاد برج العرب - 4 مساء

كهرباء الإسماعيلية × المصري - استاد السويس الجديد - 7 مساء

وفي نفس السياق تم تعديل ملعب مواجهة الزمالك ضد زد المقرر لها يوم الأحد المقبل.

وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء الأحد على استاد السلام بدلا من إقامته على ملعب المقاولون العرب.

