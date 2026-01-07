مؤتمر إنزاجي: كانسيلو ليس خيارا في الهلال

جواو كانسيلو النادي : الهلال الهلال

رد سيموني إنزاجي المدير الفني لفريق الهلال السعودي على موقف جواو كانسيلو مع الفريق.

ويلعب الهلال مباراته المقبلة غدا الخميس أمام الحزم ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي.

وقال سيموني إنزاجي خلال المؤتمر الصحفي: "كانسيلو ليس خيارا لنا، وهناك إدارة تدير المفاوضات مع اللاعبين".

وكشف إنزاجي "سيسعى النادي بجدية لحل مسألة الجانب الأيمن".

واختتم إنزاجي تصريحاته "أعلم أنكم مهتمون بسوق انتقالات الهلال لكن لدينا كايو ويوسف أكتشيشيك اللذين قدما المطلوب منهما".

ويحتل الهلال صدارة الدوري السعودي برصيد 32 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن النصر.

وواصل الهلال انتصاراته في الدوري بعد التغلب على ضمك بهدفين دون مقابل.

بينما يلعب النصر أمام القادسية في مباراة مثيرة يوم الخميس.

وارتبط اسم كانسيلو خلال الفترة الأخيرة بالانضمام إلى إنتر أو برشلونة.

وكان إنتر توصل بالفعل إلى اتفاق مع الهلال لاستعارة كانسيلو، لكن اللاعب كان يفضل انتظار برشلونة للانضمام له.

وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي المختص بالانتقالات، فإن برشلونة اتفق مع الهلال لاستعارة كانسيلو لمدة 6 أشهر.

وسيتحمل النادي الكتالوني 4 ملايين يورو من راتب اللاعب البرتغالي.

وبذلك اقترب كانسيلو من العودة إلى برشلونة مجددا، بعدما لعب في صفوفه لمدة موسم معارا من مانشستر سيتي في 2023-2024.

وتعاقد الهلال مع كانسيلو صاحب الـ31 عاما، في انتقالات صيف 2024 قادما من صفوف مانشستر سيتي.

ولعب الدولي البرتغالي الموسم الحالي 6 مباريات سجل خلالهم هدفا واحدا وصنع هدفين.

ولعب كانسيلو خلال مسيرته لأندية بنفيكا، وفالنسيا، وإنتر، ويوفنتوس، ومانشستر سيتي، وبرشلونة،وبايرن ميونيخ.