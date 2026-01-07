أمم إفريقيا - كيسيه يبحث عن معادلة دروجبا أمام مصر

يبحث الإيفواري فرانك كيسيه، عن معادلة رقم ديديه دروجبا أسطورة منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا حال مشاركته أمام منتخب مصر.

وخاض كيسيه 23 مباراة مع منتخب كوت ديفوار، وتفصله مباراة واحدة لمعادلة رقم دروجبا.

وسيصل كيسيه إلى المباراة رقم 24 مع منتخب كوت ديفوار ومعادلة رقم دروجبا حال مشاركته أمام منتخب مصر.

ويتصدر يايا توريه لاعب برشلونة ومانشستر سيتي السابق مشاركة اللاعبين الإيفواريين في كأس أمم إفريقيا بواقع 29 مباراة.

دروجبا لعب 24 مباراة مع كوت ديفوار في كأس إفريقيا وسجل 11 هدفا وصنع 5 آخرين لكنه لم يتوج باللقب.

فيما لعب كيسيه 23 مباراة مع منتخب الأفيال في البطولة ذاتها وسجل 3 أهداف وصنع 5.

وتوج كيسيه مع منتخب كوت ديفوار بلقب النسخة الماضية التي استضافتها بلاده.

موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار

تقام مواجهة مصر أمام كوت ديفوار يوم السبت الموافق 10 يناير 2026.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويستضيف ملعب أدرار بمدينة أجادير المغربية المواجهة.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1.