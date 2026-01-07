خبر في الجول – الزمالك يتمم اتفاقه مع إسماعيل مسعود لدعم فريق السلة

الأربعاء، 07 يناير 2026 - 16:54

كتب : عمرو عبد المنعم

إسماعيل مسعود لاعب كرة السلة

أتم نادي الزمالك الاتفاق مع إسماعيل مسعود اللاعب المصري المحترف في الولايات المتحدة الأمريكية للانضمام لصفوف فريق كرة السلة.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك اتفق مع اللاعب على الانضمام للأبيض في الفترة المقبلة وأن اللاعب وافق على تمثيل الزمالك.

ولكن الزمالك ينتظر خروج أحد اللاعبين الذي تم التعاقد معهم مؤخرا والخروج سيكون وفقا للرؤية الفنية الحالية ليتم قيد إسماعيل مسعود بدلا منه.

وأتم إسماعيل مسعود استخراج أوراقه المصرية وجواز السفر المصري قبل عدة شهور من أجل المشاركة مع منتخب مصر في بطولة الأفروباسكت لكنه لم يشارك مع الفراعنة.

وولد إسماعيل في إسبانيا بالتحديد في مدريد، ويبلغ طوله 180 سم.

وكان يلعب مع فريق مايوركا بالما في دوري الدرجة الثانية الإسباني قبل الانتقال إلى أمريكا.

ويبلغ إسماعيل مسعود من العمر 25 عاما ويلعب في مركز المهاجم.

