أمم إفريقيا - الحضور الجماهيري يقترب من المليون متفرج

أفادت جريدة المنتخب المغربية أن الحضور الجماهيري في كأس أمم إفريقيا يقترب من المليون متفرج.

يستضيف المغرب كأس أمم إفريقيا في الفترة من 21 ديسمبر الماضي إلى 18 يناير الجاري.

وشهدت المباريات حتى نهاية ثمن النهائي حضور 957,618 متفرجا، وفقا للتقرير.

وذلك بمعدل 21,764 متفرجا في المباراة الواحدة.

ومن المرجح أن تسجل هذه النسخة رقما قياسيا من حيث المتابعة الجماهيرية لتتجاوز الرقم القياسي المسجل في نسخة كوت ديفوار، مليون و100 ألف متفرج.

وتتبقى 8 مباريات قبل نهاية البطولة، بواقع 4 مباريات في ربع النهائي، و2 في نصف النهائي، ومباراة تحديد المركز الثالث، والمباراة النهائية.

وجاءت مباريات ربع النهائي بالكامل كالآتي:

الجمعة 9 يناير

مالي × السنغال - 6 مساء - استاد طنجة

الكاميرون × المغرب - 9 مساء - استاد الأمير مولاي عبد الله بالرباط

السبت 10 يناير

الجزائر × نيجيريا - 6 مساء - استاد مراكش

مصر × كوت ديفوار - 9 مساء - استاد أدرار بمدينة أجادير