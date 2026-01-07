سيميوني: مباراة ريال مدريد مخلتفة عن مواجهة الدوري.. وسورلوث مهم لنا

يرى دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد أن مباراة فريقه ضد ريال مدريد ستكون مختلفة عن مباراتهما في الدوري.

ويستعد أتلتيكو مدريد لمواجهة ريال مدريد غدا الخميس في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وقال سيميوني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "ألفاريز أظهر بمجهوده الشخصي نوعية اللاعب الذي هو عليها، والكلمات لا تكفي، الأفعال أبلغ من الكلام".

وواصل "كل مباراة مختلفة عن الأخرى، والمباراة التي خضناها في الدوري لا علاقة لها بمباراة الغد، لكل فريق نقاط قوته وسيكون علينا خوض المباراة التي نؤمن أنها ستبقينا في المنافسة".

وأكمل "سورلوث يعطينا خيارات مختلفة عن باقي المهاجمين ونحن بحاجة إليه بنفس الرغبة التي يظهرها، قوته الجسدية تعطينا القدرة على الهجوم بطرق مختلفة، الفريق بحاجة إلى سورلوث".

وتابع "كل مرة نأتي للعب في السعودية نُعامل بطريقة رائعة، وإذا جاء كأس العالم هنا أتمنى أن يظهر بأفضل شكل ممكن".

وأضاف "العقل هو كل شيء في الحياة، ومن الواضح أن الجانب النفسي في أي مهنة هو ما يجعلك قادرا على تقديم أفضل ما لديك، نحاول العمل عليه وأحيانا ننجح وأحيانا لا تسير الأمور كما نريد، لكن نفسيتنا تؤثر على حياتنا".

وسيلعب الفائز من المباراة في النهائي مع الفائز من نصف النهائي الآخر بين برشلونة وأتلتيك بلباو.