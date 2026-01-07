أمم إفريقيا - لاعب كوت ديفوار: لا نخاف من أي منتخب

يثق بازومانا توري لاعب منتخب كوت ديفوار في قدرة فريقه على الوصول بعيدا بكأس أمم إفريقيا.

وتأهل منتخب كوت ديفوار إلى ربع النهائي ليواجه منتخب مصر يوم السبت المقبل.

وقال توري في تصريحات للصحفيين: "المدرب طالبنا باللعب بشراسة أمام بوركينا فاسو منذ البداية من أجل الفوز بالمباراة، وقد طبقنا ذلك بشكل جيد".

وأجاب "مواجهة مصر؟ نحن لا نخاف من أي منتخب. نعمل على أنفسنا ونركز فقط على أدائنا، وهدفنا هو الفوز في جميع المباريات".

واكتسح منتخب كوت ديفوار منافسه بوركينا فاسو بثلاثية نظيفة، ليضرب موعدا ناريا مع الفراعنة في ربع النهائي السبت المقبل.

وكان منتخب مصر قد تغلب على بنين في ثمن النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد بعد اللجوء لشوطين إضافيين.

وانتصرت الأفيال الإيفوارية على بوركينا فاسو بنتيجة بثلاثة أهداف دون مقابل.

موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار

تقام مواجهة مصر أمام كوت ديفوار يوم السبت الموافق 10 يناير 2026.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويستضيف ملعب أدرار بمدينة أجادير المغربية المواجهة.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1.