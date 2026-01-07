أمم إفريقيا - تقرير مغربي: أمين عمر حكما لمبارة المغرب والكاميرون

الأربعاء، 07 يناير 2026 - 16:13

أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مهمة إدارة مباراة المغرب والكاميرون في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية للمصري أمين عمر.

وكشف موقع البطولة المغربي عن إدارة إمين عمر للمباراة التي تقام يوم الجمعة في ملعب الأمير مولاي عبد الله.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن باقي طاقم تحكيم المباراة لاحقا.

وسبق وأدار أمين عمر في البطولة مباراتي الجابون والكاميرون، والسودان وبوركينا فاسو في دور المجموعات.

ويلعب منتخب المغرب ضد الكاميرون في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب.

وتأهل منتخب المغرب لربع النهائي بعد الفوز على تنزانيا بهدف دون رد سجله براهيم دياز.

بينما وصل منتخب الكاميرون لربع النهائي بعد الفوز على جنوب إفريقيا 2-1.

