كرة سلة - الاتحاد السكندري يكشف التشخيص النهائي لإصابة أحمد عزب

أعلن نادي الاتحاد السكندري التشخيص النهائي لإصابة أحمد عزب لاعب فريق كرة السلة للرجال في النادي.

وكشف الاتحاد أن الإصابة عبارة عن ارتخاء في الرباط الصليبي للركبة وتمزق من الدرجة الأولى في الرباط الخارجى للركبة وليس بقطع في الرباط مثلما ظهر في التشخيص المبدئي.

كما أكدت التقارير الطبية الصادرة اليوم عدم حاجة اللاعب لإجراء أي عملية جراحية أو تدخل جراحي على أن يغيب عن الملعب والتدريبات لمدة 6 أسابيع، مع إعادة الفحوصات الطبية عقب انتهاء البرنامج العلاجى للتأكد من جاهزيته للتدريبات.

وجاءت إصابة أحمد عزب خلال مباراة الاتحاد ضد سموحة في الدوري المصري.

وانضم أحمد عزب لصفوف الاتحاد السكندري بداية الموسم الجاري بعدما رحل عن الزمالك.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري لكرة السلة برصيد 12 نقطة بالتساوي مع الأهلي المتصدر.