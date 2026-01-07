مصدر من الزمالك لـ في الجول: معتمد جمال الاختيار الأنسب.. ونثق في نجاحه

الأربعاء، 07 يناير 2026 - 15:57

كتب : FilGoal

معتمد جمال - مدرب الزمالك

كشف مصدر من نادي الزمالك أسباب اختيار معتمد جمال لتولي تدريب الفريق خلفا لأحمد عبد الرؤوف.

وأعلن الزمالك تعيين معتمد جمال قائما بأعمال المدير الفني ويعاونه إبراهيم صلاح، لحين التعاقد مع مدرب أجنبي.

وقال مصدر من الزمالك لـFilGoal.com "معتمد جمال هو الاختيار الأنسب، وعن قناعة تامة من مجلس الإدارة، واختياره ليس وليد الظروف الحالية، لأنه يتواجد دائما في مقدمة المدربين المطروحين لقيادة الفريق عند البحث عن مدير فني، ويبدي رغبته الفورية بالعمل دون قيود أو شروط وهذا أمر يُحسب له".

وأضاف"مجلس الإدارة سيوفر كل الدعم والمناخ الملائم لمعتمد جمال من أجل النجاح مع الفريق في مهمته، خاصة وأن الزمالك مقبل على مباريات مهمة خلال الفترة المقبلة. الجميع يثق في قدرته على النجاح وتلبية طموحات الجماهير".

وبذلك يقود معتمد جمال الزمالك في مواجهة زد في كأس عاصمة مصر.

ويلعب الزمالك ضد زد يوم 11 يناير في مجموعات كأس العاصمة.

ولعب الزمالك تحت قيادة أحمد عبد الرؤوف 7 مباريات في مختلف المسابقات ونجح في تحقيق الفوز بـ 3 مباريات وتعادل 3 وخسر في مباراة واحدة.

وخاض الزمالك المباراة الماضية أمام الاتحاد السكندري بفريق الشباب وبقيادة تامر عبد الحميد.

وخسر الزمالك الذي خاض المباراة بفريق الشباب أمام الاتحاد السكندري بنتيجة 3-0.

ويحتل الزمالك المركز الخامس برصيد 4 نقاط.

