أمم إفريقيا - وزير رياضة جنوب إفريقيا يعتذر عن تصريحات هوجو بروس

الأربعاء، 07 يناير 2026 - 15:50

كتب : FilGoal

هوجو بروس - جنوب إفريقيا

تقدم جايتون ماكنزي وزير الرياضة في جنوب إفريقيا بالاعتذار عن تصريحات البلجيكي هوجو بروس المدير الفني لمنتخب بلاده خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية في المغرب.

وقال ماكنزي عبر قناة DISKIFANS: "كنت منزعجا جدا من تصرفات هوجو بروس وتصريحاته خلال كأس الأمم الإفريقية، ولأكون صريحا معكم يجب ألا تفعل مثل هذه الأفعال وأن تذهب إلى بلد وتنتقده، هذا خطأ".

وأضاف "كنا في شوارع المغرب وشاهدنا الأجواء الرائعة، أريد أن أعتذر للشعب المغربي عن تصريحات هوجو بروس".

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - حاج موسى: سنواصل القتال ونقدم كل ما لدينا ضد نيجيريا أمم إفريقيا - "لم أكن أعلم الرمز الذي تمثله الشخصية".. عمورة يعتذر لمشجع الكونغو الديمقراطية أمم إفريقيا – منتخب المغرب يحاول تجهيز أمرابط لمواجهة الكاميرون

وأتم تصريحاته "هذه أفضل نسخة لكأس الأمم رأيتها في حياتي والمغرب يقوم بعمل رائع ويرحبون بالجميع".

وودع منتخب جنوب إفريقيا كأس الأمم من ثمن النهائي بعد الخسارة من الكاميرون.

وخلال البطولة انتقد بروس مكان فندق إقامة فريقه وابتعاده عن ملعب التدريبات بمدة 45 دقيقة.

وسيستهل منتخب جنوب إفريقيا مشواره في كأس العالم بمواجهة المكسيك يوم 11 يونيو، ثم يلاقي الفائز من الملحق الأوروبي المقرر إقامته في مارس، قبل أن يختتم مباريات المجموعة الأولى بمواجهة كوريا الجنوبية يوم 24 يونيو.

كأس الأمم الإفريقية هوجو بروس هوجو بروس - جنوب إفريقيا
نرشح لكم
أمم إفريقيا - كيسيه يبحث عن معادلة دروجبا أمام مصر أمم إفريقيا - الحضور الجماهيري يقترب من المليون متفرج أمم إفريقيا - لاعب كوت ديفوار: لا نخاف من أي منتخب أمم إفريقيا - تقرير مغربي: أمين عمر حكما لمبارة المغرب والكاميرون أمم إفريقيا - حاج موسى: سنواصل القتال ونقدم كل ما لدينا ضد نيجيريا أمم إفريقيا - "لم أكن أعلم الرمز الذي تمثله الشخصية".. عمورة يعتذر لمشجع الكونغو الديمقراطية أمم إفريقيا – منتخب المغرب يحاول تجهيز أمرابط لمواجهة الكاميرون أمم إفريقيا - أماد ديالو: مصر عقدتنا التاريخية لكن الزمن تغير
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - كيسيه يبحث عن معادلة دروجبا أمام مصر 5 دقيقة | أمم إفريقيا
خبر في الجول – الزمالك يتمم اتفاقه مع إسماعيل مسعود لدعم فريق السلة 12 دقيقة | كرة سلة
أمم إفريقيا - الحضور الجماهيري يقترب من المليون متفرج 17 دقيقة | أمم إفريقيا
سيميوني: مباراة ريال مدريد مخلتفة عن مواجهة الدوري.. وسورلوث مهم لنا 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا - لاعب كوت ديفوار: لا نخاف من أي منتخب 37 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - تقرير مغربي: أمين عمر حكما لمبارة المغرب والكاميرون 53 دقيقة | أمم إفريقيا
سوبوسلاي يتحدث عن علاقته بـ صلاح وأزمته مع ليفربول ساعة | الدوري الإنجليزي
كرة سلة - الاتحاد السكندري يكشف التشخيص النهائي لإصابة أحمد عزب ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - بالمواعيد.. جدول مباريات دور الـ16 2 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة والمعلق 3 مات واقفا 4 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(1) بنين.. إلى ربع النهائي
/articles/520784/أمم-إفريقيا-وزير-رياضة-جنوب-إفريقيا-يعتذر-عن-تصريحات-هوجو-بروس