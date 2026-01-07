أمم إفريقيا - وزير رياضة جنوب إفريقيا يعتذر عن تصريحات هوجو بروس

تقدم جايتون ماكنزي وزير الرياضة في جنوب إفريقيا بالاعتذار عن تصريحات البلجيكي هوجو بروس المدير الفني لمنتخب بلاده خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية في المغرب.

وقال ماكنزي عبر قناة DISKIFANS: "كنت منزعجا جدا من تصرفات هوجو بروس وتصريحاته خلال كأس الأمم الإفريقية، ولأكون صريحا معكم يجب ألا تفعل مثل هذه الأفعال وأن تذهب إلى بلد وتنتقده، هذا خطأ".

وأضاف "كنا في شوارع المغرب وشاهدنا الأجواء الرائعة، أريد أن أعتذر للشعب المغربي عن تصريحات هوجو بروس".

وأتم تصريحاته "هذه أفضل نسخة لكأس الأمم رأيتها في حياتي والمغرب يقوم بعمل رائع ويرحبون بالجميع".

وودع منتخب جنوب إفريقيا كأس الأمم من ثمن النهائي بعد الخسارة من الكاميرون.

وخلال البطولة انتقد بروس مكان فندق إقامة فريقه وابتعاده عن ملعب التدريبات بمدة 45 دقيقة.

وسيستهل منتخب جنوب إفريقيا مشواره في كأس العالم بمواجهة المكسيك يوم 11 يونيو، ثم يلاقي الفائز من الملحق الأوروبي المقرر إقامته في مارس، قبل أن يختتم مباريات المجموعة الأولى بمواجهة كوريا الجنوبية يوم 24 يونيو.