أمم إفريقيا - حاج موسى: سنواصل القتال ونقدم كل ما لدينا ضد نيجيريا

الأربعاء، 07 يناير 2026 - 15:15

كتب : FilGoal

عادل بولبينة يسجل هدف فوز الجزائر على الكونغو

أوضح أنيس حاج موسى لاعب منتخب الجزائر أن فريقه سيقدم كل ما لديه أمام نيجيريا من أجل العبور لنصف نهائي كأس أمم إفريقيا.

وتأهل الخضر لملاقاة نيجيريا في ربع النهائي بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية بهدف قاتل في نهاية الشوط الثاني من الوقت الإضافي لمباراة ثمن النهائي.

وقال حاج موسى في تصريحات نقلها موقع البطولة المغربي: "منتخب الكونغو الديمقراطية قوي جدا ويضم لاعبين مميزين، ونحن أيضا نملك لاعبين ممتازين".

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - أماد ديالو: مصر عقدتنا التاريخية لكن الزمن تغير أمم إفريقيا - هوجو بروس يثق في استمراره حتى كأس العالم أمم إفريقيا - مدرب كوت ديفوار: منتخب مصر ليس صلاح فقط أمم إفريقيا - بن ناصر: محبط لأنني لم أتمكن من مساعدة الجزائر حتى النهاية ولكن

وأضاف "لم نستسلم أبدا، قدمنا كل ما لدينا، ونجحنا في التسجيل في اللحظات الأخيرة، وكان من الرائع تحقيق ذلك".

وأكمل "لا يوجد لاعب أساسي وآخر بديل، فكل مباراة هي فرصة للاعبين. حاولنا أن نكون في أعلى درجات التركيز داخل الملعب، لذلك يمكن القول إن الجميع على نفس المستوى".

وواصل "مشكلة فيكتور أوسيمين؟ لا أعلم إن كان خارج الحسابات أم لا. كل ما أعرفه أن أوسيمين لاعب مهم، ونحن نملك عناصر أخرى مميزة أيضا".

وأتم مهاجم فينورد "لن نستسلم، وسنواصل القتال وتقديم كل ما لدينا ضد نيجيريا".

منتخب الجزائر أكمل مشواره وحققا فوزا مثيرا على حساب الكونغو في دور الـ16 لكاس أمم إفريقيا.

وسيلعب منتخب الجزائر ضد منتخب نيجيريا في ربع النهائي.

وجاءت مباريات ربع النهائي بالكامل كالآتي:

الجمعة 9 يناير

مالي × السنغال - 6 مساء - استاد طنجة

الكاميرون × المغرب - 9 مساء - استاد الأمير مولاي عبد الله بالرباط

السبت 10 يناير

الجزائر × نيجيريا - 6 مساء - استاد مراكش

مصر × كوت ديفوار - 9 مساء - استاد أدرار بمدينة أجادير

أنيس حاج موسى الجزائر كأس أمم إفريقيا
نرشح لكم
أمم إفريقيا - كيسيه يبحث عن معادلة دروجبا أمام مصر أمم إفريقيا - الحضور الجماهيري يقترب من المليون متفرج أمم إفريقيا - لاعب كوت ديفوار: لا نخاف من أي منتخب أمم إفريقيا - تقرير مغربي: أمين عمر حكما لمبارة المغرب والكاميرون أمم إفريقيا - وزير رياضة جنوب إفريقيا يعتذر عن تصريحات هوجو بروس أمم إفريقيا - "لم أكن أعلم الرمز الذي تمثله الشخصية".. عمورة يعتذر لمشجع الكونغو الديمقراطية أمم إفريقيا – منتخب المغرب يحاول تجهيز أمرابط لمواجهة الكاميرون أمم إفريقيا - أماد ديالو: مصر عقدتنا التاريخية لكن الزمن تغير
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - كيسيه يبحث عن معادلة دروجبا أمام مصر 5 دقيقة | أمم إفريقيا
خبر في الجول – الزمالك يتمم اتفاقه مع إسماعيل مسعود لدعم فريق السلة 12 دقيقة | كرة سلة
أمم إفريقيا - الحضور الجماهيري يقترب من المليون متفرج 17 دقيقة | أمم إفريقيا
سيميوني: مباراة ريال مدريد مخلتفة عن مواجهة الدوري.. وسورلوث مهم لنا 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا - لاعب كوت ديفوار: لا نخاف من أي منتخب 37 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - تقرير مغربي: أمين عمر حكما لمبارة المغرب والكاميرون 53 دقيقة | أمم إفريقيا
سوبوسلاي يتحدث عن علاقته بـ صلاح وأزمته مع ليفربول ساعة | الدوري الإنجليزي
كرة سلة - الاتحاد السكندري يكشف التشخيص النهائي لإصابة أحمد عزب ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - بالمواعيد.. جدول مباريات دور الـ16 2 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة والمعلق 3 مات واقفا 4 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(1) بنين.. إلى ربع النهائي
/articles/520782/أمم-إفريقيا-حاج-موسى-سنواصل-القتال-ونقدم-كل-ما-لدينا-ضد-نيجيريا