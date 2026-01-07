أمم إفريقيا - حاج موسى: سنواصل القتال ونقدم كل ما لدينا ضد نيجيريا

أوضح أنيس حاج موسى لاعب منتخب الجزائر أن فريقه سيقدم كل ما لديه أمام نيجيريا من أجل العبور لنصف نهائي كأس أمم إفريقيا.

وتأهل الخضر لملاقاة نيجيريا في ربع النهائي بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية بهدف قاتل في نهاية الشوط الثاني من الوقت الإضافي لمباراة ثمن النهائي.

وقال حاج موسى في تصريحات نقلها موقع البطولة المغربي: "منتخب الكونغو الديمقراطية قوي جدا ويضم لاعبين مميزين، ونحن أيضا نملك لاعبين ممتازين".

وأضاف "لم نستسلم أبدا، قدمنا كل ما لدينا، ونجحنا في التسجيل في اللحظات الأخيرة، وكان من الرائع تحقيق ذلك".

وأكمل "لا يوجد لاعب أساسي وآخر بديل، فكل مباراة هي فرصة للاعبين. حاولنا أن نكون في أعلى درجات التركيز داخل الملعب، لذلك يمكن القول إن الجميع على نفس المستوى".

وواصل "مشكلة فيكتور أوسيمين؟ لا أعلم إن كان خارج الحسابات أم لا. كل ما أعرفه أن أوسيمين لاعب مهم، ونحن نملك عناصر أخرى مميزة أيضا".

وأتم مهاجم فينورد "لن نستسلم، وسنواصل القتال وتقديم كل ما لدينا ضد نيجيريا".

منتخب الجزائر أكمل مشواره وحققا فوزا مثيرا على حساب الكونغو في دور الـ16 لكاس أمم إفريقيا.

وسيلعب منتخب الجزائر ضد منتخب نيجيريا في ربع النهائي.

وجاءت مباريات ربع النهائي بالكامل كالآتي:

الجمعة 9 يناير

مالي × السنغال - 6 مساء - استاد طنجة

الكاميرون × المغرب - 9 مساء - استاد الأمير مولاي عبد الله بالرباط

السبت 10 يناير

الجزائر × نيجيريا - 6 مساء - استاد مراكش

مصر × كوت ديفوار - 9 مساء - استاد أدرار بمدينة أجادير