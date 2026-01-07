أمم إفريقيا - "لم أكن أعلم الرمز الذي تمثله الشخصية".. عمورة يعتذر لمشجع الكونغو الديمقراطية

تقدم محمد أمين عمورة، لاعب منتخب الجزائر، باعتذاره لمشجع الكونغو الديمقراطية.

وكانت الجزائر قد تأهلت لدور الـ16 من بطولة أمم إفريقيا بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية بثلاثة أهداف دون رد.

وظهر عمورة عقب المباراة وهو يقلد وقفة المشجع الذي يخلد ذكرى باتريس لوبومبا، رئيس الوزراء الأسبق للكونغو الديمقراطية، مما اعتبره البعض سخرية من المشجع الذي يحاول تخليد رمز وطني لمنتخب بلاده.

وكتب عمورة عبر حسابه على إنستجرام: "كانت المباراة أمام الكونغو مباراة كبيرة، شديدة الحدة، مليئة بالتوتر والعاطفة داخل أرضية الملعب.

أودّ أن أوضح أمرًا واحدًا: في ذلك الوقت لم أكن على علم بما كانت تمثّله الشخصية أو الرمز الموجود في المدرجات. لقد أردت فقط المزاح بروح رياضية وبنية طيبة، دون أي نية سيئة أو رغبة في استفزاز أي شخص.

أحترم الكونغو ومنتخبها. وبصراحة، أتمنى لهم كل التوفيق، وآمل أن يتأهلوا إلى كأس العالم.

وإذا كان تصرّفي قد أُسيء فهمه، فإنني أعبّر عن أسفي الصادق، لأن ذلك لم يكن أبدًا قصدي.

أبقى مركزًا على أرض الملعب، وعلى تمثيل بلدي بكل فخر."

ويلتقي منتخب الجزائر في ربع النهائي مع نيجيريا، التي انتصرت على موزمبيق في دور الـ16.