أمم إفريقيا – منتخب المغرب يحاول تجهيز أمرابط لمواجهة الكاميرون

الأربعاء، 07 يناير 2026 - 14:50

كتب : FilGoal

سفيان أمرابط - المغرب

يعمل الجهاز الطبي لمنتخب المغرب على تجهيز سفيان أمرابط لاعب الوسط من أجل مواجهة الكاميرون.

سفيان أمرابط

النادي : ريال بيتيس

المغرب

ويلعب منتخب المغرب ضد الكاميرون في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب.

ويسعى منتخب المغرب بقيادة وليد الركراكي لتجهيز أمرابط للمباراة المرتقبة من أجل الاستفادة بخدماته أمام الأسود غير المروضة.

على جانب آخر يواصل رومان سايس التأهيل في محاولة للحاق بالمغرب فيما هو متبقي من البطولة.

كما غاب عن تدريبات المغرب الجماعية أمس الثلاثاء كل من أشرف حكيمي ونايف أكرد وعبد الصمد الزلزولي للحصول على راحة.

ويلتقي منتخب المغرب مع الكاميرون يوم الجمعة المقبل على ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط.

وتأهل منتخب المغرب لربع النهائي بعد الفوز على تنزانيا بهدف دون رد سجله براهيم دياز.

كأس الأمم الإفريقية المغرب ، ناميبيا ، غانا ، غينيا سفيان أمرابط
