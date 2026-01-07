قرعة كأس ملك إسبانيا - برشلونة ضد متصدر الدرجة الثانية.. وريال مدريد يواجه لاعبه السابق

أقيمت منذ قليل قرعة دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وأسفرت القرعة عن مواجهة برشلونة لراسينج سانتاندير، متصدر جدول دوري الدرجة الثانية.

بينما يلعب ريال مدريد مع ألباسيتي، الناشط بالدرجة الثانية أيضًا والذي يضم في صفوفه خيسوس فاييخو، لاعب الفريق السابق.

كما يلتقي أتلتيكو مدريد مع ديبورتيفو لاكورونيا، والذي ينشط حاليًا أيضًا بالدرجة الثانية.

وجاءت مباريات دور الـ16 كالتالي:

ديبورتيفو لاكورونيا × أتلتيكو مدريد

راسين سانتاندير × برشلونة

كولتورال ليونيسا × أتلتيك بلباو

ألباسيتي × ريال مدريد

بورجوس × فالنسيا

ريال بيتيس × إلتشي

ريال سوسيداد × أوساسونا

ديبورتيفو ألافيس × رايو فايكانو.

المباريات ستقام على مدار أيام 13 و14 و15 يناير الجاري.

وكان برشلونة قد توج بلقب كأس ملك إسبانيا خلال العام الماضي بعد الفوز على ريال مدريد في النهائي.

وستقام المباراة النهائية على ملعب لاكارتوخا بمدينة إشبيلية، والذي احتضن النهائي أيضًا في الموسم الماضي.