الوداد يضم لاعب شباب المغرب قادما من بولونيا
الأربعاء، 07 يناير 2026 - 14:23
كتب : FilGoal
أعلن نادي الوداد يوم الأربعاء تعاقده مع نعيم بيار قادما من بولونيا الإيطالي.
نعيم بيار
النادي : بولونيا
ووقع لاعب منتخب شباب المغرب على عقد يربطه بالوداد لمدة 4 مواسم ونصف.
وأفاد النادي عبر موقعه "يرحب الوداد بانضمام لاعبه الجديد إلى صفوف الفريق، ويعرب عن ثقته الكاملة في أن يشكل نعيم بيار إضافة نوعية للمجموعة".
وأضاف "ننتظر أن يسهم نعيم بإمكانياته الفنية والبدنية في تعزيز صفوف الفريق وتحقيق تطلعات النادي وجماهيره".
وانضم بيار - 20 عاما - إلى بولونيا في صيف 2023 قادما من أكاديمية ستاد ريمس الفرنسي.
وكان النادي المغربي قد أعلن ضم وسام بن يدر قادما من ساكاريا سبور التركي يوم الثلاثاء.
قبل أيام، أعلن نادي الوداد المغربي ضم الفرنسي نبيل خالي في صفقة انتقال حر.
وجاء التدعيم الأهم بانضمام حكيم زياش نجم منتخب المغرب السابق.
