الوداد يضم لاعب شباب المغرب قادما من بولونيا

الأربعاء، 07 يناير 2026 - 14:23

كتب : FilGoal

جماهير الوداد في استاد القاهرة

أعلن نادي الوداد يوم الأربعاء تعاقده مع نعيم بيار قادما من بولونيا الإيطالي.

ووقع لاعب منتخب شباب المغرب على عقد يربطه بالوداد لمدة 4 مواسم ونصف.

وأفاد النادي عبر موقعه "يرحب الوداد بانضمام لاعبه الجديد إلى صفوف الفريق، ويعرب عن ثقته الكاملة في أن يشكل نعيم بيار إضافة نوعية للمجموعة".

أخبار متعلقة:
التجربة العربية الأولى.. الوداد يتعاقد مع بن يدر ليكيب: بن يدر وقع على عقود انضمامه إلى الوداد الصفقة الشتوية الثانية.. الوداد المغربي يضم نبيل خالي زياش يظهر لأول مرة مع الوداد ويسجل في مباراة ودية

وأضاف "ننتظر أن يسهم نعيم بإمكانياته الفنية والبدنية في تعزيز صفوف الفريق وتحقيق تطلعات النادي وجماهيره".

May be an image of ‎one or more people and ‎text that says '‎نعیم بيار يوقع عقدا مع نادي الوداد الرياضي لمدة أربعة مواسم ونصف يعلن نادي الوداد الرياضي عن تعاقده الرسمي مع اللاعب نعيم بيار، بعقد يمتد لأربعة مواسم .ونصف. وإذ يرحب النادي بانضمام لاعبه الجديد إلى صفوف الفريق فإنه يعرب عن ثقته الكاملة في أن يشكل نعيم بيار إضافة نوعية للمجموعة، ويساهم يإمكانياته التقنية والبدنية في تعزيز صفوف الفريق وتحقيق تطلعات النادي .وجماهيره حمل قميص الوداد شرف، تبليله واجب‎'‎‎

وانضم بيار - 20 عاما - إلى بولونيا في صيف 2023 قادما من أكاديمية ستاد ريمس الفرنسي.

وكان النادي المغربي قد أعلن ضم وسام بن يدر قادما من ساكاريا سبور التركي يوم الثلاثاء.

قبل أيام، أعلن نادي الوداد المغربي ضم الفرنسي نبيل خالي في صفقة انتقال حر.

وجاء التدعيم الأهم بانضمام حكيم زياش نجم منتخب المغرب السابق.

نعيم بيار الوداد بولونيا
نرشح لكم
روما يوضح موقفه من التعاقد مع زيركزي تقرير: برشلونة يراقب اللاعب الذي أوقف لامين يامال رومانو: فنربخشة يتوصل لاتفاق مع لاتسيو لضم جيندوزي خبر في الجول - البنك الأهلي يتمم اتفاقه لضم صلاح بوشامة من وفاق سطيف مصدر من إنبي لـ في الجول: وكلاء عرضوا علينا انتقال صبيحة للمصري وسيراميكا تقرير: ليفاندوفسكي يضع شرطا للانتقال إلى الهلال التجربة العربية الأولى.. الوداد يتعاقد مع بن يدر سكاي: تحديد موعد الكشف الطبي لـ سيمينيو مع مانشستر سيتي
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - كيسيه يبحث عن معادلة دروجبا أمام مصر 10 دقيقة | أمم إفريقيا
خبر في الجول – الزمالك يتمم اتفاقه مع إسماعيل مسعود لدعم فريق السلة 17 دقيقة | كرة سلة
أمم إفريقيا - الحضور الجماهيري يقترب من المليون متفرج 22 دقيقة | أمم إفريقيا
سيميوني: مباراة ريال مدريد مخلتفة عن مواجهة الدوري.. وسورلوث مهم لنا 26 دقيقة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا - لاعب كوت ديفوار: لا نخاف من أي منتخب 42 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - تقرير مغربي: أمين عمر حكما لمبارة المغرب والكاميرون 58 دقيقة | أمم إفريقيا
سوبوسلاي يتحدث عن علاقته بـ صلاح وأزمته مع ليفربول ساعة | الدوري الإنجليزي
كرة سلة - الاتحاد السكندري يكشف التشخيص النهائي لإصابة أحمد عزب ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - بالمواعيد.. جدول مباريات دور الـ16 2 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة والمعلق 3 مات واقفا 4 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(1) بنين.. إلى ربع النهائي
/articles/520778/الوداد-يضم-لاعب-شباب-المغرب-قادما-من-بولونيا