أمم إفريقيا - أماد ديالو: مصر عقدتنا التاريخية لكن الزمن تغير

أعرب أماد ديالو نجم كوت ديفوار عن حماسه الشديد لخوض مباراة منتخب بلاده ضد مصر في كأس أمم إفريقيا.

وتأهل منتخب كوت ديفوار إلى ربع النهائي ليواجه منتخب مصر يوم السبت المقبل.

وقال أماد ديالو لاعب كوت ديفوار عبر "CANAL+ SPORT": "منتخب مصر قوي وصاحب تاريخ كبير، ويضم لاعبين كبار مثل محمد صلاح الذي نعرفه جيدا. نعلم أن مصر تُعد العقدة التاريخية لكوت ديفوار، لكن الزمن تغير وهذه جيل جديد".

وأضاف "نمتلك جودة كبيرة في الخط الهجومي، وسنستعد للمباراة مع المدرب بشكل جيد. سندخل اللقاء بروح كبيرة من التواضع والتركيز، كما فعلنا أمام بوركينا فاسو. أتمنى أن تتمكن كوت ديفوار من التقدم في البطولة".

واكتسح منتخب كوت ديفوار منافسه بوركينا فاسو بثلاثية نظيفة، ليضرب موعدا ناريا مع الفراعنة في ربع النهائي السبت المقبل.

وكان منتخب مصر قد تغلب على بنين في ثمن النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد بعد اللجوء لشوطين إضافيين.

وانتصرت الأفيال الإيفوارية على بوركينا فاسو بنتيجة بثلاثة أهداف دون مقابل.

موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار

تقام مواجهة مصر أمام كوت ديفوار يوم السبت الموافق 10 يناير 2026.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويستضيف ملعب أدرار بمدينة أجادير المغربية المواجهة.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1.