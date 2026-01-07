أمم إفريقيا - أماد ديالو: مصر عقدتنا التاريخية لكن الزمن تغير

الأربعاء، 07 يناير 2026 - 14:07

كتب : FilGoal

أماد ديالو - كوت ديفوار

أعرب أماد ديالو نجم كوت ديفوار عن حماسه الشديد لخوض مباراة منتخب بلاده ضد مصر في كأس أمم إفريقيا.

وتأهل منتخب كوت ديفوار إلى ربع النهائي ليواجه منتخب مصر يوم السبت المقبل.

وقال أماد ديالو لاعب كوت ديفوار عبر "CANAL+ SPORT": "منتخب مصر قوي وصاحب تاريخ كبير، ويضم لاعبين كبار مثل محمد صلاح الذي نعرفه جيدا. نعلم أن مصر تُعد العقدة التاريخية لكوت ديفوار، لكن الزمن تغير وهذه جيل جديد".

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - بن ناصر: محبط لأنني لم أتمكن من مساعدة الجزائر حتى النهاية ولكن أمم إفريقيا - مدرب كوت ديفوار: منتخب مصر ليس صلاح فقط أمم إفريقيا - زين الدين بلعيد: مواجهة نيجيريا؟ لا نركز كثيرا على المنافس

وأضاف "نمتلك جودة كبيرة في الخط الهجومي، وسنستعد للمباراة مع المدرب بشكل جيد. سندخل اللقاء بروح كبيرة من التواضع والتركيز، كما فعلنا أمام بوركينا فاسو. أتمنى أن تتمكن كوت ديفوار من التقدم في البطولة".

واكتسح منتخب كوت ديفوار منافسه بوركينا فاسو بثلاثية نظيفة، ليضرب موعدا ناريا مع الفراعنة في ربع النهائي السبت المقبل.

وكان منتخب مصر قد تغلب على بنين في ثمن النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد بعد اللجوء لشوطين إضافيين.

وانتصرت الأفيال الإيفوارية على بوركينا فاسو بنتيجة بثلاثة أهداف دون مقابل.

موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار

تقام مواجهة مصر أمام كوت ديفوار يوم السبت الموافق 10 يناير 2026.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويستضيف ملعب أدرار بمدينة أجادير المغربية المواجهة.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1.

منتخب مصر أماد ديالو كأس الأمم منتخب كوت ديفوار
نرشح لكم
أمم إفريقيا - كيسيه يبحث عن معادلة دروجبا أمام مصر أمم إفريقيا - الحضور الجماهيري يقترب من المليون متفرج أمم إفريقيا - لاعب كوت ديفوار: لا نخاف من أي منتخب أمم إفريقيا - تقرير مغربي: أمين عمر حكما لمبارة المغرب والكاميرون أمم إفريقيا - وزير رياضة جنوب إفريقيا يعتذر عن تصريحات هوجو بروس أمم إفريقيا - حاج موسى: سنواصل القتال ونقدم كل ما لدينا ضد نيجيريا أمم إفريقيا - "لم أكن أعلم الرمز الذي تمثله الشخصية".. عمورة يعتذر لمشجع الكونغو الديمقراطية أمم إفريقيا – منتخب المغرب يحاول تجهيز أمرابط لمواجهة الكاميرون
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - كيسيه يبحث عن معادلة دروجبا أمام مصر 6 دقيقة | أمم إفريقيا
خبر في الجول – الزمالك يتمم اتفاقه مع إسماعيل مسعود لدعم فريق السلة 13 دقيقة | كرة سلة
أمم إفريقيا - الحضور الجماهيري يقترب من المليون متفرج 18 دقيقة | أمم إفريقيا
سيميوني: مباراة ريال مدريد مخلتفة عن مواجهة الدوري.. وسورلوث مهم لنا 22 دقيقة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا - لاعب كوت ديفوار: لا نخاف من أي منتخب 38 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - تقرير مغربي: أمين عمر حكما لمبارة المغرب والكاميرون 54 دقيقة | أمم إفريقيا
سوبوسلاي يتحدث عن علاقته بـ صلاح وأزمته مع ليفربول ساعة | الدوري الإنجليزي
كرة سلة - الاتحاد السكندري يكشف التشخيص النهائي لإصابة أحمد عزب ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - بالمواعيد.. جدول مباريات دور الـ16 2 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة والمعلق 3 مات واقفا 4 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(1) بنين.. إلى ربع النهائي
/articles/520777/أمم-إفريقيا-أماد-ديالو-مصر-عقدتنا-التاريخية-لكن-الزمن-تغير