فليك يحسم قراره بشأن بعض المراكز أمام بلباو في السوبر الإسباني

حسم الألماني هانز فليك قراره بشأن هوية ثنائي خط الوسط الذي سيبدأ به برشلونة مواجهة أتلتيك بلباو، حيث تشير المعطيات إلى أن فرينكي دي يونج سيكون حاضرًا في التشكيل الأساسي إلى جانب بيدري جونزاليس.

ومع جاهزية بيدري الكاملة واستعداده لبدء اللقاء، سادت حالة من الغموض حول مكان دي يونج في التشكيلة، خاصة أن اللاعب الهولندي شارك أساسيًا في المباريات الأخيرة بدافع الضرورة فقط، بعدما فضّل فليك الاعتماد على إريك جارسيا في خط الوسط خلال الفترة التي سبقت ذلك.

لكن صحيفة "موندو ديبورتيفو" كشفت عن تفصيلة تكتيكية توضح بشكل كبير ملامح تفكير فليك قبل مواجهة فريق إرنستو فالفيردي، وتؤكد أن دي يونج يتجه للبدء أساسيًا.

وبحسب التقرير، قرر فليك عدم الدفع بجيرارد مارتين في مركز قلب الدفاع أمام أتلتيك بلباو، مفضّلًا إشراك إريك جارسيا إلى جوار باو كوبارسي في الخط الخلفي. هذا التغيير يخلق فراغًا في خط الوسط، سيتم تعويضه بعودة دي يونج، الذي سيلعب إلى جانب بيدري في محور مزدوج.

ويُعد ثنائي دي يونج وبيدري من أكثر التركيبات نجاحًا هذا الموسم، وكان الخيار الأول للمدرب في بداية الموسم، حيث تميّز الثنائي بتفوقه الفني وقدرته الكبيرة على السيطرة على وسط الملعب بفضل الجودة في الاستحواذ والتمرير.

ويُذكر أن كلاً من بيدري ودي يونج غابا عن آخر مواجهة جمعت برشلونة بأتلتيك بلباو، والتي كانت أول مباراة للفريق على ملعب «سبوتيفاي كامب نو» بعد العودة إليه، إذ غاب دي يونج بسبب الإيقاف، بينما كان بيدري مصابًا. ورغم ذلك، نجح برشلونة حينها في فرض سيطرته على وسط الملعب الباسكي بالاعتماد على ثنائي داني أولمو وإريك جارسيا.

ومع عودة بيدري ودي يونج، تبدو التوقعات مرتفعة بأن يكون التفوق في وسط الملعب أكبر هذه المرة. غير أن التساؤل الأبرز يبقى متعلقًا بتراجع التغطية الدفاعية في حال إبعاد جارسيا عن خط الوسط، وهو التحدي الذي سيكون على فليك التعامل معه خلال المباراة.