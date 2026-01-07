أمم إفريقيا - هوجو بروس يثق في استمراره حتى كأس العالم

الأربعاء، 07 يناير 2026 - 13:45

كتب : FilGoal

هوجو بروس - جنوب إفريقيا

تجاهل هوجو بروس مدرب منتخب جنوب إفريقيا موجة الانتقادات والدعوات المطالبة بإقالته عقب الخروج من كأس أمم إفريقيا، محولًا تركيزه بالكامل إلى الاستعدادات لكأس العالم 2026.

ووصل بروس ولاعبوه إلى جوهانسبرج صباح الأربعاء، بعد خروجهم من دور الـ16 في بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة حاليًا في المغرب على يد الكاميرون.

وقال بروس لقناة SABC News: "عندما تحقق الكثير من الانتصارات، سيكون هناك دائمًا أشخاص ضدك، وهؤلاء يبدأون في الكلام عند الهزيمة، وهذا ما يحدث الآن".

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - بن ناصر: محبط لأنني لم أتمكن من مساعدة الجزائر حتى النهاية ولكن أمم إفريقيا - مدرب كوت ديفوار: منتخب مصر ليس صلاح فقط أمم إفريقيا - زين الدين بلعيد: مواجهة نيجيريا؟ لا نركز كثيرا على المنافس أمم إفريقيا – منافسة مصرية مغربية نيجيرية.. تعرف على ترتيب الهدافين بعد ثمن النهائي

وأضاف "لدي ما يقارب 40 عامًا من الخبرة كمدرب في التعامل مع هذه الأمور، وأعلم أنها تحدث. الناس يشعرون بالإحباط ويبدأون في الحديث عن كل شيء".

وتابع "أعلم أن هذه الأمور تحدث الآن، لكن بعد أسبوعين سيتم نسيان كل شيء ونبدأ من جديد".

وكشف المدرب البلجيكي ملامح المرحلة المقبلة، حيث يستعد للعودة إلى بلاده من أجل الراحة، قبل البدء في التحضير الجاد لكأس العالم المقررة في يونيو.

وقال "أعتقد أنه يجب علينا الآن إجراء تحليل جيد لما حدث خلال الأسابيع الأربعة أو الخمسة الماضية، ومعرفة ما الذي يمكن تحسينه في الأشهر المقبلة، وبالتأكيد قبل كأس العالم".

وأكمل "أرغب الآن في العودة إلى عائلتي، لذا سأسافر إلى بلجيكا يوم السبت، لكنني سأعود إلى جنوب إفريقيا في فبراير. وخلال وجودي في بلجيكا سأبدأ في التحليل ودراسة ما يجب علينا فعله في الأسابيع المقبلة، حتى نكون أقوى في كأس العالم".

وسيستهل منتخب جنوب إفريقيا مشواره في كأس العالم بمواجهة المكسيك يوم 11 يونيو، ثم يلاقي الفائز من الملحق الأوروبي المقرر إقامته في مارس، قبل أن يختتم مباريات المجموعة الأولى بمواجهة كوريا الجنوبية يوم 24 يونيو.

جنوب إفريقيا هوجو بروس كأس أمم إفريقيا كأس العالم أمم إفريقيا
نرشح لكم
أمم إفريقيا - كيسيه يبحث عن معادلة دروجبا أمام مصر أمم إفريقيا - الحضور الجماهيري يقترب من المليون متفرج أمم إفريقيا - لاعب كوت ديفوار: لا نخاف من أي منتخب أمم إفريقيا - تقرير مغربي: أمين عمر حكما لمبارة المغرب والكاميرون أمم إفريقيا - وزير رياضة جنوب إفريقيا يعتذر عن تصريحات هوجو بروس أمم إفريقيا - حاج موسى: سنواصل القتال ونقدم كل ما لدينا ضد نيجيريا أمم إفريقيا - "لم أكن أعلم الرمز الذي تمثله الشخصية".. عمورة يعتذر لمشجع الكونغو الديمقراطية أمم إفريقيا – منتخب المغرب يحاول تجهيز أمرابط لمواجهة الكاميرون
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - كيسيه يبحث عن معادلة دروجبا أمام مصر 6 دقيقة | أمم إفريقيا
خبر في الجول – الزمالك يتمم اتفاقه مع إسماعيل مسعود لدعم فريق السلة 13 دقيقة | كرة سلة
أمم إفريقيا - الحضور الجماهيري يقترب من المليون متفرج 18 دقيقة | أمم إفريقيا
سيميوني: مباراة ريال مدريد مخلتفة عن مواجهة الدوري.. وسورلوث مهم لنا 22 دقيقة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا - لاعب كوت ديفوار: لا نخاف من أي منتخب 38 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - تقرير مغربي: أمين عمر حكما لمبارة المغرب والكاميرون 54 دقيقة | أمم إفريقيا
سوبوسلاي يتحدث عن علاقته بـ صلاح وأزمته مع ليفربول ساعة | الدوري الإنجليزي
كرة سلة - الاتحاد السكندري يكشف التشخيص النهائي لإصابة أحمد عزب ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - بالمواعيد.. جدول مباريات دور الـ16 2 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة والمعلق 3 مات واقفا 4 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(1) بنين.. إلى ربع النهائي
/articles/520773/أمم-إفريقيا-هوجو-بروس-يثق-في-استمراره-حتى-كأس-العالم