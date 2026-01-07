أمم إفريقيا - هوجو بروس يثق في استمراره حتى كأس العالم

تجاهل هوجو بروس مدرب منتخب جنوب إفريقيا موجة الانتقادات والدعوات المطالبة بإقالته عقب الخروج من كأس أمم إفريقيا، محولًا تركيزه بالكامل إلى الاستعدادات لكأس العالم 2026.

ووصل بروس ولاعبوه إلى جوهانسبرج صباح الأربعاء، بعد خروجهم من دور الـ16 في بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة حاليًا في المغرب على يد الكاميرون.

وقال بروس لقناة SABC News: "عندما تحقق الكثير من الانتصارات، سيكون هناك دائمًا أشخاص ضدك، وهؤلاء يبدأون في الكلام عند الهزيمة، وهذا ما يحدث الآن".

وأضاف "لدي ما يقارب 40 عامًا من الخبرة كمدرب في التعامل مع هذه الأمور، وأعلم أنها تحدث. الناس يشعرون بالإحباط ويبدأون في الحديث عن كل شيء".

وتابع "أعلم أن هذه الأمور تحدث الآن، لكن بعد أسبوعين سيتم نسيان كل شيء ونبدأ من جديد".

وكشف المدرب البلجيكي ملامح المرحلة المقبلة، حيث يستعد للعودة إلى بلاده من أجل الراحة، قبل البدء في التحضير الجاد لكأس العالم المقررة في يونيو.

وقال "أعتقد أنه يجب علينا الآن إجراء تحليل جيد لما حدث خلال الأسابيع الأربعة أو الخمسة الماضية، ومعرفة ما الذي يمكن تحسينه في الأشهر المقبلة، وبالتأكيد قبل كأس العالم".

وأكمل "أرغب الآن في العودة إلى عائلتي، لذا سأسافر إلى بلجيكا يوم السبت، لكنني سأعود إلى جنوب إفريقيا في فبراير. وخلال وجودي في بلجيكا سأبدأ في التحليل ودراسة ما يجب علينا فعله في الأسابيع المقبلة، حتى نكون أقوى في كأس العالم".

وسيستهل منتخب جنوب إفريقيا مشواره في كأس العالم بمواجهة المكسيك يوم 11 يونيو، ثم يلاقي الفائز من الملحق الأوروبي المقرر إقامته في مارس، قبل أن يختتم مباريات المجموعة الأولى بمواجهة كوريا الجنوبية يوم 24 يونيو.