أمم إفريقيا - مدرب كوت ديفوار: منتخب مصر ليس صلاح فقط

الأربعاء، 07 يناير 2026 - 13:29

كتب : FilGoal

تسديدة محمد صلاح على مرمى كوت ديفوار

يؤمن إيميرس فاي مدرب كوت ديفوار أن خطورة منتخب مصر لا تكمن في محمد صلاح فقط، وذلك قبل مواجهة الفريقين في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

واكتسح منتخب كوت ديفوار منافسه بوركينا فاسو بثلاثية نظيفة، ليضرب موعدا ناريا مع الفراعنة في ربع النهائي السبت المقبل.

وقال إيميرس فاي في تصريحات للصحفيين: "سنطوي صفحة ما حدث أمام بوركينا فاسو ونبدأ التحضير لمباراة مصر".

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - بن ناصر: محبط لأنني لم أتمكن من مساعدة الجزائر حتى النهاية ولكن أمم إفريقيا - زين الدين بلعيد: مواجهة نيجيريا؟ لا نركز كثيرا على المنافس أمم إفريقيا – منافسة مصرية مغربية نيجيرية.. تعرف على ترتيب الهدافين بعد ثمن النهائي أمم إفريقيا - حجام: إصابتي كانت معقدة.. وجمهور الجزائر الأفضل في العالم

وأضاف "نعمل بهدوء، وهذا ما سنواصل القيام به حتى مباراة مصر. لن نبالغ في الحماس ولن نبدأ بالحديث عن اللقب".

وشدد حامل لقب البطولة "نحن لسنا هنا للتباهي. سنخوض المباراة أمام مصر بكثير من التواضع والتركيز".

وأكمل مدرب كوت ديفوار "سنحلل نقاط القوة والضعف في المنتخب المصري، وسنحاول ببساطة فرض أسلوبنا".

وتابع "كان لدينا هدف واضح قبل قدومنا إلى هنا، وما زال هو نفسه. سنواصل العمل في صمت، ونتقدم خطوة بخطوة، ونتعامل مع المباريات واحدة تلو الأخرى".

وواصل "محمد صلاح لاعب كبير، لكننا سنلعب ضد منتخب مصر. لن يلعب صلاح بمفرده، لذلك لن نركز عليه وحده. سنركز على الفريق المصري ككل. ونأمل أن نتمكن من بلوغ المربع الذهبي".

وأتم فاي "نحن لا ننظر إلى الخصم الذي يقف في طريقنا. لدينا هدف، وإذا أردنا الذهاب إلى خط النهاية، فعلينا أن نكون قادرين على مواجهة أي فريق".

وتحدد منافس مصر في ربع نهائي بطولة أمم إفريقيا 2025 المقامة بالمغرب.

وذلك بعد تغلب كوت ديفوار على بوركينا فاسو في ختام منافسات ثمن النهائي.

وكان منتخب مصر قد تغلب على بنين في ثمن النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد بعد اللجوء لشوطين إضافيين.

وانتصرت الأفيال الإيفوارية على بوركينا فاسو بنتيجة بثلاثة أهداف دون مقابل.

موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار

تقام مواجهة مصر أمام كوت ديفوار يوم السبت الموافق 10 يناير 2026.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويستضيف ملعب أدرار بمدينة أجادير المغربية المواجهة.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1.

مصر محمد صلاح إيميرس فاي كوت ديفوار
نرشح لكم
أمم إفريقيا - كيسيه يبحث عن معادلة دروجبا أمام مصر أمم إفريقيا - الحضور الجماهيري يقترب من المليون متفرج أمم إفريقيا - لاعب كوت ديفوار: لا نخاف من أي منتخب أمم إفريقيا - تقرير مغربي: أمين عمر حكما لمبارة المغرب والكاميرون أمم إفريقيا - وزير رياضة جنوب إفريقيا يعتذر عن تصريحات هوجو بروس أمم إفريقيا - حاج موسى: سنواصل القتال ونقدم كل ما لدينا ضد نيجيريا أمم إفريقيا - "لم أكن أعلم الرمز الذي تمثله الشخصية".. عمورة يعتذر لمشجع الكونغو الديمقراطية أمم إفريقيا – منتخب المغرب يحاول تجهيز أمرابط لمواجهة الكاميرون
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - كيسيه يبحث عن معادلة دروجبا أمام مصر 6 دقيقة | أمم إفريقيا
خبر في الجول – الزمالك يتمم اتفاقه مع إسماعيل مسعود لدعم فريق السلة 13 دقيقة | كرة سلة
أمم إفريقيا - الحضور الجماهيري يقترب من المليون متفرج 18 دقيقة | أمم إفريقيا
سيميوني: مباراة ريال مدريد مخلتفة عن مواجهة الدوري.. وسورلوث مهم لنا 22 دقيقة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا - لاعب كوت ديفوار: لا نخاف من أي منتخب 38 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - تقرير مغربي: أمين عمر حكما لمبارة المغرب والكاميرون 54 دقيقة | أمم إفريقيا
سوبوسلاي يتحدث عن علاقته بـ صلاح وأزمته مع ليفربول ساعة | الدوري الإنجليزي
كرة سلة - الاتحاد السكندري يكشف التشخيص النهائي لإصابة أحمد عزب ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - بالمواعيد.. جدول مباريات دور الـ16 2 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة والمعلق 3 مات واقفا 4 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(1) بنين.. إلى ربع النهائي
/articles/520771/أمم-إفريقيا-مدرب-كوت-ديفوار-منتخب-مصر-ليس-صلاح-فقط