أمم إفريقيا - مدرب كوت ديفوار: منتخب مصر ليس صلاح فقط

يؤمن إيميرس فاي مدرب كوت ديفوار أن خطورة منتخب مصر لا تكمن في محمد صلاح فقط، وذلك قبل مواجهة الفريقين في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

واكتسح منتخب كوت ديفوار منافسه بوركينا فاسو بثلاثية نظيفة، ليضرب موعدا ناريا مع الفراعنة في ربع النهائي السبت المقبل.

وقال إيميرس فاي في تصريحات للصحفيين: "سنطوي صفحة ما حدث أمام بوركينا فاسو ونبدأ التحضير لمباراة مصر".

وأضاف "نعمل بهدوء، وهذا ما سنواصل القيام به حتى مباراة مصر. لن نبالغ في الحماس ولن نبدأ بالحديث عن اللقب".

وشدد حامل لقب البطولة "نحن لسنا هنا للتباهي. سنخوض المباراة أمام مصر بكثير من التواضع والتركيز".

وأكمل مدرب كوت ديفوار "سنحلل نقاط القوة والضعف في المنتخب المصري، وسنحاول ببساطة فرض أسلوبنا".

وتابع "كان لدينا هدف واضح قبل قدومنا إلى هنا، وما زال هو نفسه. سنواصل العمل في صمت، ونتقدم خطوة بخطوة، ونتعامل مع المباريات واحدة تلو الأخرى".

وواصل "محمد صلاح لاعب كبير، لكننا سنلعب ضد منتخب مصر. لن يلعب صلاح بمفرده، لذلك لن نركز عليه وحده. سنركز على الفريق المصري ككل. ونأمل أن نتمكن من بلوغ المربع الذهبي".

وأتم فاي "نحن لا ننظر إلى الخصم الذي يقف في طريقنا. لدينا هدف، وإذا أردنا الذهاب إلى خط النهاية، فعلينا أن نكون قادرين على مواجهة أي فريق".

وتحدد منافس مصر في ربع نهائي بطولة أمم إفريقيا 2025 المقامة بالمغرب.

وذلك بعد تغلب كوت ديفوار على بوركينا فاسو في ختام منافسات ثمن النهائي.

وكان منتخب مصر قد تغلب على بنين في ثمن النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد بعد اللجوء لشوطين إضافيين.

وانتصرت الأفيال الإيفوارية على بوركينا فاسو بنتيجة بثلاثة أهداف دون مقابل.

موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار

تقام مواجهة مصر أمام كوت ديفوار يوم السبت الموافق 10 يناير 2026.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويستضيف ملعب أدرار بمدينة أجادير المغربية المواجهة.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1.