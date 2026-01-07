أمم إفريقيا - بن ناصر: محبط لأنني لم أتمكن من مساعدة الجزائر حتى النهاية ولكن

أوضح الجزائري إسماعيل بن ناصر أنه يشعر بخيبة أمل لعدم تمكنه من إكمال مباراة منتخب بلاده أمام منتخب الكونغو الديمقراطية في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

واضطر بن ناصر للخروج من الملعب متأثرا بإصابة. بعد مرور 4 دقائق فقط عن انطلاق الشوط الثاني، قبل أن يتأهل الخضر لربع النهائي بهدف قاتل في نهاية الوقت الإضافي.

وقال بن ناصر عبر حسابه الشخصي على إكس: "محبط لعدم قدرتي على مساعدة الفريق حتى النهاية.. لكنني فخور بتحقيق التأهل".

منتخب الجزائر أكمل مشواره وحققا فوزا مثيرا على حساب الكونغو في دور الـ16 لكاس أمم إفريقيا.

وسيلعب منتخب الجزائر ضد منتخب نيجيريا في ربع النهائي.

وجاءت مباريات ربع النهائي بالكامل كالآتي:

الجمعة 9 يناير

مالي × السنغال - 6 مساء - استاد طنجة

الكاميرون × المغرب - 9 مساء - استاد الأمير مولاي عبد الله بالرباط

السبت 10 يناير

الجزائر × نيجيريا - 6 مساء - استاد مراكش

مصر × كوت ديفوار - 9 مساء - استاد أدرار بمدينة أجادير