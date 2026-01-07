سكاي: ميلان يقترب من تجديد عقد ماينان

كشف جيانلوكا دي مارزيو، الصحفي بشبكة سكاي سبورت إيطاليا، عن اقتراب ميلان من تجديد عقد حارس مرماه مايك ماينان.

وأشار دي مارزيو إلى أن المفاوضات بين الطرفين كانت إيجابية جدًا خلال الفترة الماضية.

وقدم ميلان عرضًا بقيمة 5.7 مليون يورو كراتب سنوي للحارس، وهو نفس ما يتقاضاه رافاييل لياو.

وينتهي عقد ماينان الحالي مع ميلان بنهاية الموسم ويحق له التوقيع بشكل مجاني لأي فريق.

وسيوقع الحارس على عقد لمدة 5 سنوات حتى عام 2031 في حال التوصل إلى اتفاق نهائي.

وسيعقد الطرفان جلسة جديدة خلال الفترة المقبلة لإغلاق الاتفاق بشكل كامل.

وانضم ماينان إلى ميلان في 2021 قادمًا من ليل.

ومنذ انضمامه للفريق، تمكن ماينان من حجز مقعد أساسي في تشكيل الفريق ومنتخب فرنسا.

وشارك ماينان حتى الآن في 183 مباراة بقميص ميلان، حافظ خلالها على نظافة شباكه في 69 مباراة، واستقبل 186 هدفًا.

وأسهم ماينان في تتويج ميلان بالدوري الإيطالي وكأس السوبر الإيطالي.