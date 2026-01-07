كيكر: كيميتش يغيب عن مباراتي فولفسبورج وكولن
الأربعاء، 07 يناير 2026 - 12:53
كتب : FilGoal
ذكرت جريدة كيكر أن يوشوا كيميش نجم بايرن ميونيخ سيغيب عن مباراتي الفريق ضد فولفسبورج وكولن.
وذلك لعدم تعافيه الكامل من الإصابة في الكاحل.
ويعود بايرن لمنافسات الدوري الألماني بعد فترة التوقف الشتوية، حين يواجه فولفسبورج يوم الأحد المقبل، وكولن يوم الأربعاء.
وقال ماكس إيبرل مدير بايرن عن عودة كيميتش: "لن يستغرق الأمر وقتًا طويلًا، لكن قد يستغرق الأمر بضعة أيام أخرى".
ويعاني لاعب الوسط من مشاكل في الكاحل منذ نوفمبر.
وهو ما منعه بالفعل من المشاركة في آخر مباراة في 2025 أمام هايدنهايم.
بايرن لا يريد المخاطرة دون داعٍ. لن يعود كيميش إلا عندما يكون خاليًا تمامًا من الألم، وهو ما لم يحدث بعد، وفقا للتقرير.
