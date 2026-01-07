أمم إفريقيا - زين الدين بلعيد: مواجهة نيجيريا؟ لا نركز كثيرا على المنافس

يثق زين الدين بلعيد مدافع منتخب الجزائر في قدرات فريقه قبل خوض المواجهة المرتقبة أمام نيجيريا.

وتأهل منتخب الجزائر إلى ربع نهائي أمم إفريقيا بعد انتصار في الوقت القاتل على الكونغو بهدف عادل بولبينة.

وقال زين الدين بلعيد مدافع الجزائر في تصريحات للصحفيين: "حققنا انتصارا مستحقا على الكونغو، وهذا يرجع إلى الأجواء والروح الممتازة داخل المنتخب الجزائري. نحن نعمل جميعا معا بهدف الذهاب إلى أبعد مدى ممكن في كأس أمم إفريقيا".

وأضاف "سنواجه منتخب نيجيريا القوي للغاية، لكن من جهتنا، لا نركز كثيرا على المنافس بقدر ما نركز على أدائنا. سنسعى لتقديم مباراة كبيرة من أجل مواصلة المشوار، ويجب أن نبقى مركزين حتى النهاية".

وأتم "أبذل دائما كل ما لدي لتقديم الإضافة فوق أرضية الملعب عندما تتاح لي الفرصة، وآمل أن أكون في مستوى الثقة كلما تم الاعتماد علي".

منتخب الجزائر أكمل مشواره وحققا فوزا مثيرا على حساب الكونغو في دور الـ16 لكاس أمم إفريقيا.

وسيلعب منتخب الجزائر ضد منتخب نيجيريا في ربع النهائي.

وجاءت مباريات ربع النهائي بالكامل كالآتي:

الجمعة 9 يناير

مالي × السنغال - 6 مساء - استاد طنجة

الكاميرون × المغرب - 9 مساء - استاد الأمير مولاي عبد الله بالرباط

السبت 10 يناير

الجزائر × نيجيريا - 6 مساء - استاد مراكش

مصر × كوت ديفوار - 9 مساء - استاد أدرار بمدينة أجادير