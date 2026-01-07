أمم إفريقيا - زين الدين بلعيد: مواجهة نيجيريا؟ لا نركز كثيرا على المنافس

الأربعاء، 07 يناير 2026 - 12:36

كتب : FilGoal

الجزائر ضد غينيا الاستوائية

يثق زين الدين بلعيد مدافع منتخب الجزائر في قدرات فريقه قبل خوض المواجهة المرتقبة أمام نيجيريا.

وتأهل منتخب الجزائر إلى ربع نهائي أمم إفريقيا بعد انتصار في الوقت القاتل على الكونغو بهدف عادل بولبينة.

وقال زين الدين بلعيد مدافع الجزائر في تصريحات للصحفيين: "حققنا انتصارا مستحقا على الكونغو، وهذا يرجع إلى الأجواء والروح الممتازة داخل المنتخب الجزائري. نحن نعمل جميعا معا بهدف الذهاب إلى أبعد مدى ممكن في كأس أمم إفريقيا".

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا – منافسة مصرية مغربية نيجيرية.. تعرف على ترتيب الهدافين بعد ثمن النهائي أمم إفريقيا - حجام: إصابتي كانت معقدة.. وجمهور الجزائر الأفضل في العالم أمم إفريقيا - رياض محرز: عرفنا كيف نصبر أمام الكونغو.. وجاهزون لنيجيريا أمم إفريقيا - مواعيد مباريات ربع النهائي بالكامل

وأضاف "سنواجه منتخب نيجيريا القوي للغاية، لكن من جهتنا، لا نركز كثيرا على المنافس بقدر ما نركز على أدائنا. سنسعى لتقديم مباراة كبيرة من أجل مواصلة المشوار، ويجب أن نبقى مركزين حتى النهاية".

وأتم "أبذل دائما كل ما لدي لتقديم الإضافة فوق أرضية الملعب عندما تتاح لي الفرصة، وآمل أن أكون في مستوى الثقة كلما تم الاعتماد علي".

منتخب الجزائر أكمل مشواره وحققا فوزا مثيرا على حساب الكونغو في دور الـ16 لكاس أمم إفريقيا.

وسيلعب منتخب الجزائر ضد منتخب نيجيريا في ربع النهائي.

وجاءت مباريات ربع النهائي بالكامل كالآتي:

الجمعة 9 يناير

مالي × السنغال - 6 مساء - استاد طنجة

الكاميرون × المغرب - 9 مساء - استاد الأمير مولاي عبد الله بالرباط

السبت 10 يناير

الجزائر × نيجيريا - 6 مساء - استاد مراكش

مصر × كوت ديفوار - 9 مساء - استاد أدرار بمدينة أجادير

أمم إفريقيا منتخب الجزائر زين الدين بلعيد
نرشح لكم
أمم إفريقيا - كيسيه يبحث عن معادلة دروجبا أمام مصر أمم إفريقيا - الحضور الجماهيري يقترب من المليون متفرج أمم إفريقيا - لاعب كوت ديفوار: لا نخاف من أي منتخب أمم إفريقيا - تقرير مغربي: أمين عمر حكما لمبارة المغرب والكاميرون أمم إفريقيا - وزير رياضة جنوب إفريقيا يعتذر عن تصريحات هوجو بروس أمم إفريقيا - حاج موسى: سنواصل القتال ونقدم كل ما لدينا ضد نيجيريا أمم إفريقيا - "لم أكن أعلم الرمز الذي تمثله الشخصية".. عمورة يعتذر لمشجع الكونغو الديمقراطية أمم إفريقيا – منتخب المغرب يحاول تجهيز أمرابط لمواجهة الكاميرون
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - كيسيه يبحث عن معادلة دروجبا أمام مصر 6 دقيقة | أمم إفريقيا
خبر في الجول – الزمالك يتمم اتفاقه مع إسماعيل مسعود لدعم فريق السلة 13 دقيقة | كرة سلة
أمم إفريقيا - الحضور الجماهيري يقترب من المليون متفرج 18 دقيقة | أمم إفريقيا
سيميوني: مباراة ريال مدريد مخلتفة عن مواجهة الدوري.. وسورلوث مهم لنا 22 دقيقة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا - لاعب كوت ديفوار: لا نخاف من أي منتخب 38 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - تقرير مغربي: أمين عمر حكما لمبارة المغرب والكاميرون 54 دقيقة | أمم إفريقيا
سوبوسلاي يتحدث عن علاقته بـ صلاح وأزمته مع ليفربول ساعة | الدوري الإنجليزي
كرة سلة - الاتحاد السكندري يكشف التشخيص النهائي لإصابة أحمد عزب ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - بالمواعيد.. جدول مباريات دور الـ16 2 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة والمعلق 3 مات واقفا 4 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(1) بنين.. إلى ربع النهائي
/articles/520766/أمم-إفريقيا-زين-الدين-بلعيد-مواجهة-نيجيريا-لا-نركز-كثيرا-على-المنافس