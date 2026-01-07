تقرير: برشلونة يراقب اللاعب الذي أوقف لامين يامال

تراقب إدارة برشلونة أحد أبرز لاعبي دربي كتالونيا الأخير، بعدما خطف الظهير الأيسر لإسبانيول كارلوس روميرو الأنظار بأدائه اللافت أمام لامين يامال، في مباراة لم تُقابل داخل غرفة ملابس الفريق الكتالوني بالكثير من الاحتفالات، بقدر ما سادها شعور بالارتياح عقب فوز شاق.

وذكرت صحيفة «آس» الإسبانية أن نبرة الحديث داخل غرفة ملابس برشلونة بعد الفوز على إسبانيول كانت أقرب لتحليل الصعوبات التي واجهها الفريق، ومع هذا التحليل برز اسم روميرو بإعجاب واضح.

الظهير الأيسر البالغ من العمر 24 عامًا، والمعار من فياريال حتى نهاية الموسم، قدّم مباراة على أعلى مستوى، خاصة في مهمته الصعبة بمراقبة لامين يامال.

ونجح روميرو في إيقاف خطورة الجناح الشاب طوال 90 دقيقة كاملة دون ارتكاب أي خطأ، وظهر بثبات كبير في المواجهات الفردية أمام أحد أكثر اللاعبين تأثيرًا في العالم حاليًا. ورغم حصوله على بعض التغطية الدفاعية في فترات محدودة، فإن أداءه في المواجهة المباشرة كان منضبطًا وقويًا منذ البداية وحتى صافرة النهاية.

ولم يقتصر دور روميرو على الجانب الدفاعي فقط، بل شكّل تهديدًا مستمرًا عند التقدم للأمام، حيث عانى برشلونة كثيرًا من الجبهة اليسرى. أحد عرضياته كادت أن تتحول إلى هدف برأسية من بيريه مييا، لولا تألق الحارس خوان جارسيا، قبل أن يقترب بنفسه من التسجيل في الشوط الثاني بتسديدة بالقدم اليمنى من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس مجددًا.

مدرب إسبانيول مانولو جونزاليس كان مدركًا تمامًا لقيمة روميرو في الدربي، واعتمد عليه بشكل مكثف، وهو ما انعكس في أرقامه، إذ أنهى المباراة كأكثر لاعبي فريقه مشاركة في اللعب بواقع 54 لمسة، واستعاد خمس كرات، ليأتي ثانيًا بعد أوركو جونزاليس، كما فاز بنصف التحاماتِه الدفاعية، في دلالة واضحة على حضوره القوي في الشقين الدفاعي والهجومي.

هذا الأداء لم يكن وليد اللحظة، بل جاء ليؤكد سلسلة من المستويات القوية التي يقدمها اللاعب منذ أشهر، حيث أظهر نضجًا دفاعيًا ملحوظًا إلى جانب مساهماته الهجومية، وكان قد لفت الأنظار مؤخرًا بتسجيل هدف رائع أمام أتلتيك بيلباو.

تطور روميرو يضع فياريال أمام قرار مهم خلال الصيف المقبل، خاصة أن عقده يمتد حتى عام 2029، في ظل وجود منافسة في مركز الظهير الأيسر بوجود أسماء مثل سيرجي كاردونا وألفونسو بيدرازا. وفي الوقت ذاته، يواصل اللاعب تقديم ما يكفي لإقناع إسبانيول بالحفاظ عليه كعنصر أساسي.

العرض اللافت في دربي كتالونيا لم يمر مرور الكرام حتى على الغريم، إذ دخل اسم كارلوس روميرو دائرة اهتمام برشلونة، رغم أن مركز الظهير الأيسر يبدو نظريًا مكتملًا داخل صفوفه. لكن أي تحرك محتمل يصطدم بعقبة كبيرة، تتمثل في قيمة الشرط الجزائي البالغة 45 مليون يورو، وهو رقم يجعل الإعجاب يتحول إلى حذر.