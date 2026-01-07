برشلونة يعلن إصابة تير شتيجن وعودته إلى إسبانيا
الأربعاء، 07 يناير 2026 - 12:18
كتب : FilGoal
أعلن نادي برشلونة إصابة حارس مرماه مارك أندريه تير شتيجن.
وأشار النادي إلى أن شتيجن سيعود إلى إسبانيا من أجل خضوعه لفحوصات طبية، بينما سيتم استدعاء دييجو كوتشين ليحل محله.
ويتواجد برشلونة حاليًا في السعودية للمشاركة في كأس السوبر الإسباني.
ويلتقي برشلونة في نصف النهائي مساء اليوم مع أتلتيك بلباو.
ولم يكشف النادي عن طبيعة إصابة تير شتيجن حتى الآن.
وتأتي الإصابة خلال فترة يحاول النادي خلالها تسويق تير شتيجن لبيعه أو إعارته لأحد الفرق.
وكان شتيجن قد تعرض لإصابة أخرى في بداية الموسم الحالي، ولم يشارك بسببها سوى في مباراة واحدة هذا الموسم، كانت في كأس ملك إسبانيا ضد جوادالاخارا.
وتعرض شتيجن أيضًا لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال الموسم الماضي، وغاب عن أغلبه بسببها.
نرشح لكم
روما يوضح موقفه من التعاقد مع زيركزي سكاي: ميلان يقترب من تجديد عقد ماينان كيكر: كيميتش يغيب عن مباراتي فولفسبورج وكولن تقرير: برشلونة يراقب اللاعب الذي أوقف لامين يامال بعد رحيل روسنيور لـ تشيلسي.. ستراسبورج يعلن اسم مدربه الجديد بيلد: 20 مليون يورو سنويا تبقي أوباميكانو في بايرن فليتشر يوضح موقف ماينو من المشاركة مع مانشستر يونايتد رومانو: فنربخشة يتوصل لاتفاق مع لاتسيو لضم جيندوزي