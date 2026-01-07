برشلونة يعلن إصابة تير شتيجن وعودته إلى إسبانيا

أعلن نادي برشلونة إصابة حارس مرماه مارك أندريه تير شتيجن.

وأشار النادي إلى أن شتيجن سيعود إلى إسبانيا من أجل خضوعه لفحوصات طبية، بينما سيتم استدعاء دييجو كوتشين ليحل محله.

ويتواجد برشلونة حاليًا في السعودية للمشاركة في كأس السوبر الإسباني.

ويلتقي برشلونة في نصف النهائي مساء اليوم مع أتلتيك بلباو.

ولم يكشف النادي عن طبيعة إصابة تير شتيجن حتى الآن.

وتأتي الإصابة خلال فترة يحاول النادي خلالها تسويق تير شتيجن لبيعه أو إعارته لأحد الفرق.

وكان شتيجن قد تعرض لإصابة أخرى في بداية الموسم الحالي، ولم يشارك بسببها سوى في مباراة واحدة هذا الموسم، كانت في كأس ملك إسبانيا ضد جوادالاخارا.

وتعرض شتيجن أيضًا لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال الموسم الماضي، وغاب عن أغلبه بسببها.