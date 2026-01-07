بيلد: 20 مليون يورو سنويا تبقي أوباميكانو في بايرن

اقترب بايرن ميونيخ من تجديد عقد مدافع الفريق، الفرنسي دايوت أوباميكانو .

وينتهي عقد أوباميكانو مع بايرن ميونيخ بنهاية الموسم الحالي.

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن بايرن بات قريبا من تجديد عقد أوباميكانو مقابل 20 مليون يورو سنويا.

وذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا في وقت سابق أن بايرن يثق في بقاء أوباميكانو في صفوفه وتجديد تعاقده.

ولا يريد بايرن ميونيخ تكرار تجربة ليروي ساني الذي رحل الصيف الماضي في صفقة انتقال حر إلى جالاتا سراي التركي، وفقا لـ بيلد في وقت سابق.

يُذكر أن أندية كبيرة مثل ريال مدريد وباريس سان جيرمان أبدت اهتمامها بالحصول على خدمات أوباميكانو في حال أصبح لاعبًا حرًا.

وانضم أوباميكانو لصفوف بايرن ميونيخ في 2021 قادما من لايبزج.

وفاز مع الفريق بالدوري الألماني 4 مرات، والسوبر الألماني 3 مرات.