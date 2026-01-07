مبابي: أثق بنسبة 1000% في تتويج ريال مدريد بالسوبر الإسباني

وجه كيليان مبابي هداف ريال مدريد رسالة لزملائه قبل خوض السوبر الإسباني الذي يغيب عنه بسبب الإصابة.

وتأكد غياب كيليان مبابي نجم ريال مدريد عن السوبر الإسباني.

وقال مبابي عبر إنستجرام: "حظًا موفقًا للفريق. أثق بنسبة 1000% أننا سنفوز باللقب".

ويقام كأس السوبر الإسباني في السعودية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقرر ريال مدريد خضوع مبابي لعلاج تحفظي من أجل منحه فرصة للتعافي بشكل كامل.

ولم يحدد النادي الملكي موعد محدد لعودة هداف الفريق.

ويرغب ريال مدريد في أن يعود مبابي لكامل لياقته قبل المشاركة في المباريات.

قبل أيام، أعلن ريال مدريد تعرض لاعبه كيليان مبابي لإصابة في الركبة.

وخضع اللاعب لأشعة رنين مغناطيسي كشفت عن إصابته بالتواء في الركبة اليسرى.

وفقا لصحيفة ليكيب فإن الإصابة ستبعد مبابي عن الملاعب لمدة 3 أسابيع أو أكثر.

ومن المقرر أن يلعب برشلونة مع أتلتيك بلباو في نصف النهائي الأربعاء، بينما يلعب ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في نصف النهائي الآخر الخميس.

وأعلنت لجنة الحكام الإسبانية تعيين الحكم خوسي لويس مونويرا لإدارة مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني يوم الأحد بين الفائزين بالمباراتين.

وكان مونويرا قد أدار نهائي كأس ملك إسبانيا بين ريال مدريد وبرشلونة.

وكان برشلونة قد توج بلقب كأس السوبر الإسباني خلال الموسم الماضي بعد الفوز على ريال مدريد في النهائي.