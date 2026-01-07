رومانو: فنربخشة يتوصل لاتفاق مع لاتسيو لضم جيندوزي

الأربعاء، 07 يناير 2026 - 11:40

كتب : FilGoal

ماتيو جندوزي

كشف فابريزيو رومانو، الصحفي الإيطالي المختص بأخبار الانتقالات، عن توصل فنربخشة لاتفاق مع لاتسيو بشأن التعاقد مع ماتيو جيندوزي.

وأشار رومانو إلى أن فنربخشة حصل على الضوء الأخضر من لاتسيو للتعاقد مع اللاعب وتوقيع العقود خلال الأسبوع الجاري.

كما توصل النادي التركي إلى اتفاق مع اللاعب على البنود الشخصية.

وستكلف الصفقة فنربخشة مبلغ 29 مليون يورو شاملة الإضافات.

وانضم اللاعب إلى لاتسيو في 2023 قادمًا من أولمبيك مارسيليا.

وخلال الموسم الحالي، لعب جندوزي 16 مباراة بقميص لاتسيو، وتمكن من تسجيل هدفين وصناعة هدف.

ومنذ انضمامه للفريق، شارك لاعب الوسط صاحب الـ26 عامًا في 110 مباريات، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 10.

ومع منتخب فرنسا، لعب جندوزي 14 مباراة، سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما، وتوّج بلقب دوري الأمم الأوروبية.

ويحتل فنربخشة حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري التركي خلف جالاتاسراي المتصدر.

