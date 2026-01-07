أمم إفريقيا – منافسة مصرية مغربية نيجيرية.. تعرف على ترتيب الهدافين بعد ثمن النهائي

الأربعاء، 07 يناير 2026 - 11:38

كتب : FilGoal

حفل افتتاح أمم إفريقيا 2025

يصارع محمد صلاح قائد منتخب مصر على صدارة هدافي بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 التي تشهد تألق الكثير من اللاعبين العرب.

ويحتل براهيم دياز نجم المغرب صدارة الترتيب بتسجيله 4 أهداف في 4 مباريات.

ويتواجد صلاح في المركز الثاني بـ3 أهداف رفقة أكثر من لاعب.

وجاءت القائمة كالتالي:

1 – براهيم دياز (المغرب) 4 أهداف

2 – محمد صلاح (مصر) 3 أهداف

2 – رياض محرز (الجزائر) 3 أهداف

2 - أيوب الكعبي (المغرب) 3 أهداف

2- لاسين سينايوكو (مالي) 3 أهداف

2- أديمولا لوكمان (نيجيريا) 3 أهداف

2- أماد ديالو (كوت ديفوار) 3 أهداف

2- فيكتور أوسيمين (نيجيريا) 3 أهداف

وتأهل منتخب مصر لربع النهائي لملاقاة كوت ديفوار.

