أمم إفريقيا - حجام: إصابتي كانت معقدة.. وجمهور الجزائر الأفضل في العالم

أوضح خوان حجام لاعب الجزائر تفاصيل مغادرته لمعسكر منتخب بلاده عقب تعرضه لإصابة قوية.

وتعرض حجام لإصابة قوية في مباراة الجزائر أمام بوركينا فاسو ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات، أنهت مشواره بالبطولة.

وقال خوان حجام عبر الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري: "غادرت المنتخب، لأن إصابتي معقدة ولهذا كان يلزم بعض الوقت لاتخاذ القرار. كنا نملك في البداية بصيصا من الأمل، مع تعقيد الإصابة تبين أن الوقت ضيق جدا حتى في حال واصلنا المنافسة إلى غاية نهايتها".

وأضاف "الأمر مُحزن بالنسبة لي، كانت أول مشاركة لي وأول كأس أمم إفريقيا في مسيرتي، لكن الحمد لله أتمنى أن تسير الأمور وسأعمل على العودة أقوى إن شاء الله".

وأتم "منذ بدايتي ممارسة كرة القدم لم أر جمهورا مثل الجمهور الجزائري. إنه أفضل جمهور في العالم ودعمهم مهم جدا، فالمنتخب يحتاج لهم للذهاب إلى أبعد حد ممكن".

منتخب الجزائر أكمل مشواره وحققا فوزا مثيرا على حساب الكونغو في دور الـ16 لكاس أمم إفريقيا.

وسيلعب منتخب الجزائر ضد منتخب نيجيريا في ربع النهائي.

وجاءت مباريات ربع النهائي بالكامل كالآتي:

الجمعة 9 يناير

مالي × السنغال - 6 مساء - استاد طنجة

الكاميرون × المغرب - 9 مساء - استاد الأمير مولاي عبد الله بالرباط

السبت 10 يناير

الجزائر × نيجيريا - 6 مساء - استاد مراكش

مصر × كوت ديفوار - 9 مساء - استاد أدرار بمدينة أجادير