مواعيد مباريات الأربعاء 7 يناير - برشلونة ضد بلباو في السوبر.. والدوري الإنجليزي

تنطلق اليوم مباريات كأس السوبر الإسباني والمقام في السعودية.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 7 يناير والقنوات الناقلة.

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي × برايتون.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 1.

فولام × تشيلسي.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 3.

إيفرتون × ولفرهامبتون.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 4.

كريستال بالاس × أستون فيلا.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 5.

برينتفورد × سندرلاند.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 7.

بورنموث × توتنام.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 8.

نيوكاسل × ليدز.. 10:15 مساء - بي إن سبورتس 6.

بيرنلي × مانشستر يونايتد.. 10:15 مساء - بي إن سبورتس 2.

الدوري الإيطالي

نابولي × هيلاس فيرونا.. 7:30 مساء - تطبيق ستارزبلاي.

بولونيا × أتالانتا.. 7:30 مساء - تطبيق ستارزبلاي.

تورينو × أودينيزي.. 9:45 مساء - تطبيق ستارزبلاي.

بارما × إنتر.. 9:45 مساء - تطبيق ستارزبلاي.

لاتسيو × فيورنتينا.. 9:45 مساء - تطبيق ستارزبلاي.

كأس الرابطة البرتغالية

بنفيكا × سبورتنج براجا.. 10:00 مساء - أون سبورت 1.

نصف نهئي كأس السوبر الإسباني

برشلونة × أتلتيك بلباو.. 9:00 مساء - تطبيق ثمانية.