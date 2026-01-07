مواعيد مباريات الأربعاء 7 يناير - برشلونة ضد بلباو في السوبر.. والدوري الإنجليزي
الأربعاء، 07 يناير 2026 - 10:35
كتب : FilGoal
تنطلق اليوم مباريات كأس السوبر الإسباني والمقام في السعودية.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 7 يناير والقنوات الناقلة.
الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي × برايتون.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 1.
فولام × تشيلسي.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 3.
إيفرتون × ولفرهامبتون.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 4.
كريستال بالاس × أستون فيلا.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 5.
برينتفورد × سندرلاند.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 7.
بورنموث × توتنام.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 8.
نيوكاسل × ليدز.. 10:15 مساء - بي إن سبورتس 6.
بيرنلي × مانشستر يونايتد.. 10:15 مساء - بي إن سبورتس 2.
الدوري الإيطالي
نابولي × هيلاس فيرونا.. 7:30 مساء - تطبيق ستارزبلاي.
بولونيا × أتالانتا.. 7:30 مساء - تطبيق ستارزبلاي.
تورينو × أودينيزي.. 9:45 مساء - تطبيق ستارزبلاي.
بارما × إنتر.. 9:45 مساء - تطبيق ستارزبلاي.
لاتسيو × فيورنتينا.. 9:45 مساء - تطبيق ستارزبلاي.
كأس الرابطة البرتغالية
بنفيكا × سبورتنج براجا.. 10:00 مساء - أون سبورت 1.
نصف نهئي كأس السوبر الإسباني
برشلونة × أتلتيك بلباو.. 9:00 مساء - تطبيق ثمانية.