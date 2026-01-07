أمم إفريقيا - رياض محرز: عرفنا كيف نصبر أمام الكونغو.. وجاهزون لنيجيريا

الأربعاء، 07 يناير 2026 - 00:36

كتب : FilGoal

رياض محرز - الجزائر

يرى رياض محرز قائد المنتخب الجزائري، أن فريقه جاهز للمواجهة المقبلة في ربع النهائي أمام نيجيريا.

وحقق منتخب الجزائر فوزًا مثيرًا أمام الكونغو الديمقراطية في دور الـ 16، بهدف نظيف في الدقيقة 19 بصاروخية عادل بولبينة.

أخبار متعلقة:
مؤتمر ديسابر: محبطون من خسارة الجزائر.. وليس لدي ما ألوم عليه اللاعبين أمم إفريقيا – بيتكوفيتش: جاهزية كل اللاعبين سر قوة الجزائر أمم إفريقيا - طاقم تحكيم مصري يدير لقاء الجزائر والكونغو الديمقراطية

وقال محرز في تصريحات عقب المباراة عبر بي ان سبورتس "الفريق الكونجولي كان جيدا ولكن حسب سيناريو المباراة فنحن من استحق الفوز".

وأضاف "عرفنا كيف نظل صابرين وانتظرنا الفرصة".

ويلتقي المنتخب الجزائري أمام نيجيريا في ربع النهائي يوم السبت 10 يناير على استاد مراكش.

وحقق منتخب نيجيريا الفوز على حساب موزمبيق في دور الـ16 برباعية نظيفة.

وعن مواجهة النسور قائلا "نعرف نيجيريا وسنكون جاهزين لهذه المباراة".

وتعود آخر مواجهة بين الجزائر ونيجيريا إلى نصف نهائي أمم إفريقيا 2019 في مصر، والتي حقق خلالها الخضر الفوز بهدفين مقابل هدف وحيد.

وجاء هدف الفوز للجزائر عن طريق رياض محرز من ضربة حرة في الدقيقة 90+5.

وحقق بعدها منتخب الجزائر اللقب للمرة الثانية بعد نسخة 1990.

رياض محرز الجزائر الكونغو نيجيريا كأس الأمم
نرشح لكم
تقرير: عموتة والشعباني ضمن المرشحين لتدريب منتخب تونس 10-1.. تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار بكأس الأمم أمم إفريقيا - توقع مشوار البطولة بعد اكتمال المتأهلين لربع النهائي مؤتمر ديسابر: محبطون من خسارة الجزائر.. وليس لدي ما ألوم عليه اللاعبين أمم إفريقيا - مواعيد مباريات ربع النهائي بالكامل أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة والمعلق صدام مكرر أمم إفريقيا – بيتكوفيتش: جاهزية كل اللاعبين سر قوة الجزائر
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - رياض محرز: عرفنا كيف نصبر أمام الكونغو.. وجاهزون لنيجيريا 4 ساعة | أمم إفريقيا
تقرير: عموتة والشعباني ضمن المرشحين لتدريب منتخب تونس 4 ساعة | أمم إفريقيا
كأس عاصمة مصر - تعادل الاتحاد السكندري وزد في صراع خطف وصافة المجموعة 4 ساعة | الدوري المصري
نونو أوت؟ نوتنجهام يعمق جراح وست هام بهزيمة ومباراة عاشرة بلا فوز 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
السوبر الإسباني - بعثة ريال مدريد تصل إلى جدة 4 ساعة | الكرة الأوروبية
10-1.. تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار بكأس الأمم 4 ساعة | أمم إفريقيا
في الجول يكشف سبب تواجد أيمن حفني في مقر الزمالك 5 ساعة | الدوري المصري
أمم إفريقيا - توقع مشوار البطولة بعد اكتمال المتأهلين لربع النهائي 5 ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - بالمواعيد.. جدول مباريات دور الـ16 2 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(1) بنين.. إلى ربع النهائي 3 مات واقفا 4 رفقا بـ الشوالي
/articles/520752/أمم-إفريقيا-رياض-محرز-عرفنا-كيف-نصبر-أمام-الكونغو-وجاهزون-لنيجيريا