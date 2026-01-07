أمم إفريقيا - رياض محرز: عرفنا كيف نصبر أمام الكونغو.. وجاهزون لنيجيريا

يرى رياض محرز قائد المنتخب الجزائري، أن فريقه جاهز للمواجهة المقبلة في ربع النهائي أمام نيجيريا.

وحقق منتخب الجزائر فوزًا مثيرًا أمام الكونغو الديمقراطية في دور الـ 16، بهدف نظيف في الدقيقة 19 بصاروخية عادل بولبينة.

وقال محرز في تصريحات عقب المباراة عبر بي ان سبورتس "الفريق الكونجولي كان جيدا ولكن حسب سيناريو المباراة فنحن من استحق الفوز".

وأضاف "عرفنا كيف نظل صابرين وانتظرنا الفرصة".

ويلتقي المنتخب الجزائري أمام نيجيريا في ربع النهائي يوم السبت 10 يناير على استاد مراكش.

وحقق منتخب نيجيريا الفوز على حساب موزمبيق في دور الـ16 برباعية نظيفة.

وعن مواجهة النسور قائلا "نعرف نيجيريا وسنكون جاهزين لهذه المباراة".

وتعود آخر مواجهة بين الجزائر ونيجيريا إلى نصف نهائي أمم إفريقيا 2019 في مصر، والتي حقق خلالها الخضر الفوز بهدفين مقابل هدف وحيد.

وجاء هدف الفوز للجزائر عن طريق رياض محرز من ضربة حرة في الدقيقة 90+5.

وحقق بعدها منتخب الجزائر اللقب للمرة الثانية بعد نسخة 1990.