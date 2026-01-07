تقرير: عموتة والشعباني ضمن المرشحين لتدريب منتخب تونس

كشفت تقارير عن آخر تطورات ملف اختيار المدير الفني الجديد لمنتخب تونس.

وأعلن منتخب تونس إقالة سامي طرابلس وجهازه المعاون بعد الخروج من كأس إفريقيا.

وبحسب موقع "sport 7" المغربي، فإن حسين عموتة ومعين الشعباني ضمن المرشحين لخلافة سامي الطرابلسي في تدريب منتخب تونس.

وخاض عموتة آخر تجاربه مع نادي الجزيرة الإماراتي.

فيما يتولى معين الشعباني تدريب نادي نهضة بركان المغربي.

وسبق للشعباني تدريب المصري وسيراميكا كليوباترا بالدوري المصري.

وخسر منتخب تونس من منافسه مالي في دور الـ 16 من بطولة كأس أمم إفريقيا.

وتفوق منتخب مالي على تونس بركلات الترجيح بنتيجة 3-2، بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 1-1.

وعلى إثر الإقصاء من البطولة قرر الاتحاد التونسي إقالة الطرابلسي.

ويعد الطرابلسي المدير الفني الثاني الذي يتم إقالته بعد الخروج من البطولة، إذ تمت إقالة تيري مويوما مدرب الجابون بعد الإقصاء من دور المجموعات.

وبذلك لن يخوض المدرب التونسي بطولة كأس العالم 2026 رفقة نسور قرطاج.

ويتواجد منتخب تونس في المجموعة السادسة في كأس العالم.

وتضم المجموعة هولندا – اليابان – مسار أوروبا 2 (أوكرانيا – السويد – بولندا – ألبانيا) بجانب تونس.