كأس عاصمة مصر - تعادل الاتحاد السكندري وزد في صراع خطف وصافة المجموعة

تعادل الاتحاد السكندري أمام زد بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة بمرحلة المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

تقدم الاتحاد السكندري عن طريق كريم الديب في الدقيقة 40 بعد خطأ قاتل من دفاع زد في الخروج بالكرة.

ونجح أحمد خالد كباكا في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 45 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء لتصطدم بالدفاع السكندري وتخادع الحارس لتسكن الشباك.

ورفع الاتحاد السكندري رصيده إلى 7 نقاط من 5 مباريات متفوقا بفارق الأهداف أمام زد صاحب نفس الرصيد من 4 مباريات، والذي يحل في المركز الثالث.

يتبقى للاتحاد السكندري مواجهة واحدة أمام حرس الحدود يوم 17 يناير الجاري على استاد جهاز الرياضة العسكري.

أما زد فيواجه الزمالك يوم الأحد 11 يناير على استاد السلام، قبل أن يختتم مبارياته بمواجهة المصري يوم 15 يناير.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة من المجموعات الثلاث في كأس عاصمة مصر إلى ربع النهائي، بالإضافة إلى أفضل فريقين من أصحاب المركز الثاني.

ويأتي ترتيب المجموعة الثالثة على النحو التالي:

المصري 10 نقاط من 4 مباريات

الاتحاد السكندري 7 نقاط من 5 مباريات

زد 7 نقاط من 4 مباريات

سموحة 5 نقاط من 5 مباريات

الزمالك 4 نقاط من 4 مباريات

كهرباء الإسماعيلية 4 نقاط من 4 مباريات

حرس الحدود نقطة واحدة من 4 مباريات

