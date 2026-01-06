السوبر الإسباني - بعثة ريال مدريد تصل إلى جدة
الثلاثاء، 06 يناير 2026 - 23:55
كتب : FilGoal
وصلت بعثة ريال مدريد إلى مدينة جدة السعودية تحضيرا لخوض منافسات السوبر الإسباني.
وتستضيف السعودية كأس السوبر الإسباني بمشاركة: ريال مدريد وبرشلونة وأتليتك بلباو وأتليتكو مدريد.
واكتمل عقد الرباعي الإسباني المشارك في الصور، بعدما وصلت بعثتي ريال مدريد وأتليتكو منذ قليل.
🛬 عقد أندية #السوبر_الإسباني_بجدة اكتمل ✅ pic.twitter.com/V9oLMNDhz3— وزارة الرياضة (@mosgovsa) January 6, 2026
ومن المقرر أن يلعب برشلونة مع أتلتيك بلباو في نصف النهائي يوم الأربعاء، بينما يلعب ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في نصف النهائي الآخر يوم الخميس.
فيما يقام النهائي يوم الأحد المقبل.
وأعلنت لجنة الحكام الإسبانية تعيين الحكم خوسي لويس مونويرا لإدارة مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني.
وكان مونويرا قد أدار نهائي كأس ملك إسبانيا بين ريال مدريد وبرشلونة.
وكان برشلونة قد توج بلقب كأس السوبر الإسباني خلال الموسم الماضي بعد الفوز على ريال مدريد في النهائي.