السوبر الإسباني - بعثة ريال مدريد تصل إلى جدة

الثلاثاء، 06 يناير 2026 - 23:55

كتب : FilGoal

بيلينجهام - ريال مدريد

وصلت بعثة ريال مدريد إلى مدينة جدة السعودية تحضيرا لخوض منافسات السوبر الإسباني.

وتستضيف السعودية كأس السوبر الإسباني بمشاركة: ريال مدريد وبرشلونة وأتليتك بلباو وأتليتكو مدريد.

واكتمل عقد الرباعي الإسباني المشارك في الصور، بعدما وصلت بعثتي ريال مدريد وأتليتكو منذ قليل.

أخبار متعلقة:
قائمة ريال مدريد - غياب مبابي.. وعودة ترينت وهاوسن لخوض كأس السوبر الإسباني سلسلة الانتصارات توقفت.. أتلتيكو مدريد يتعادل مع ريال سوسييداد صنعت في كاستيا.. هاتريك جونزالو جارسيا يقود ريال مدريد للفوز بخماسية على بيتيس قائمة ريال مدريد - عودة كارباخال وكاريراس أمام بيتيس.. وغياب هاوسن

ومن المقرر أن يلعب برشلونة مع أتلتيك بلباو في نصف النهائي يوم الأربعاء، بينما يلعب ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في نصف النهائي الآخر يوم الخميس.

فيما يقام النهائي يوم الأحد المقبل.

وأعلنت لجنة الحكام الإسبانية تعيين الحكم خوسي لويس مونويرا لإدارة مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني.

وكان مونويرا قد أدار نهائي كأس ملك إسبانيا بين ريال مدريد وبرشلونة.

وكان برشلونة قد توج بلقب كأس السوبر الإسباني خلال الموسم الماضي بعد الفوز على ريال مدريد في النهائي.

ريال مدريد السوبر الإسباني برشلونة
نرشح لكم
نونو أوت؟ نوتنجهام يعمق جراح وست هام بهزيمة ومباراة عاشرة بلا فوز النادي الذي بدأ فيه مسيرته.. تين هاج مدير رياضي لـ تفنتي الهولندي السوبر الإسباني - مؤتمر فالفيردي: كل شيء ممكن أمام برشلونة ميسي: أشاهد فيديوهات تيكتوك.. ولا أستخدم الذكاء الإصطناعي سكاي: تحديد موعد الكشف الطبي لـ سيمينيو مع مانشستر سيتي قبل السوبر الإسباني.. غياب لامين يامال عن تدريبات برشلونة ذا أثلتيك: سولشاير مرشح لقيادة مانشستر يونايتد مؤقتا حتى نهاية الموسم توتنام يرفض الاستسلام في سباق التعاقد مع ظهير أيسر سانتوس
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - رياض محرز: عرفنا كيف نصبر أمام الكونغو.. وجاهزون لنيجيريا 49 دقيقة | أمم إفريقيا
تقرير: عموتة والشعباني ضمن المرشحين لتدريب منتخب تونس ساعة | أمم إفريقيا
كأس عاصمة مصر - تعادل الاتحاد السكندري وزد في صراع خطف وصافة المجموعة ساعة | الدوري المصري
نونو أوت؟ نوتنجهام يعمق جراح وست هام بهزيمة ومباراة عاشرة بلا فوز ساعة | الدوري الإنجليزي
السوبر الإسباني - بعثة ريال مدريد تصل إلى جدة ساعة | الكرة الأوروبية
10-1.. تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار بكأس الأمم ساعة | أمم إفريقيا
في الجول يكشف سبب تواجد أيمن حفني في مقر الزمالك ساعة | الدوري المصري
أمم إفريقيا - توقع مشوار البطولة بعد اكتمال المتأهلين لربع النهائي ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - بالمواعيد.. جدول مباريات دور الـ16 2 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(1) بنين.. إلى ربع النهائي 3 رفقا بـ الشوالي 4 مات واقفا
/articles/520748/السوبر-الإسباني-بعثة-ريال-مدريد-تصل-إلى-جدة