10-1.. تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار بكأس الأمم

يلتقي منتخب مصر أمام كوت ديفوار في تمام التاسعة مساء السبت المقبل، في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية على ملعب أدرار في مدينة أجادير بالمغرب.

المنتخب المصري عبر إلى دور الثمانية بعد الفوز أمام بنين بنتيجة 3-1، فيما حقق منتخب كوت ديفوار الفوز أمام بوركينا فاسو 3-0 في دور ذاته.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة أمام الفائز من مباراة السنغال أمام مالي في نصف النهائي.

منتخب كوت ديفوار حامل لقب النسخة الماضية، توج بـ3 نسخ أعوام 92، و2015، و2024.

أما المنتخب المصري فيحمل الرقم القياسي للتتويج بكأس الأمم 7 ألقاب أعوام 1957، و1959، و1986، و1998، و2006، و2008، و2010.

إجمالا التقى المنتخب المصري أمام كوت ديفوار 11 مرة في كأس الأمم الإفريقية.

فاز المنتخب المصري 7 مرات، فيما حسمت ضربات الترجيح بعد التعادل 3 مواجهات وكان الفوز من نصيب مصر بعد تألق الحراس نادر السيد، وعصام الحضري، ومحمد أبو جبل، ليكون إجمالي فوز الفراعنة أمام الأفيال 10 مرات.

أما منتخب كوت ديفوار فحقق الفوز مرة وحيدة.

وتعود آخر مواجهة بين المنتخبين إلى نسخة 2021 في دور الـ16، والتي حقق خلالها منتخب مصر الفوز بركلات الترجيح.

ويعد حسن الشاذلي هو الهداف التاريخي لمواجهات مصر وكوت ديفوار بـ 4 أهداف، فيما يليه عماد متعب وعمرو زكي، ومحمد أبو تريكة برصيد هدفين لكل لاعب.

الشاذلي هو الهداف التاريخي لمصر في كأس الأمم بـ 12 هدفا، مما يعني أن ثلث أهدافه جاءت في شباك كوت ديفوار.

وجاءت نتائج المواجهات كالتالي:

المواجهة الأولى: 16 فبراير 1970

مباراة تحديد المركز الثالث

3 × 1

الأهداف: حسن الشاذلي "3 أهداف" لمصر - لوران بوكو لكوت ديفوار

المواجهة الثانية: 6 مارس 1974

دور المجموعات

2 × 0

الأهداف: حسن الشاذلي - علي خليل

المواجهة الثالثة: 8 مارس 1980

دور المجموعات

2 × 1

الأهداف: ماهر همام ومختار مختار لمصر - الاين جوامين لكوت ديفوار

المواجهة الرابعة: 7 مارس 1984

دور المجموعات

2 × 1

الأهداف: طاهر أبو زيد "هدفين" - پاسكال ميزان لكوت ديفوار

المواجهة الخامسة: 10 مارس 1986

دور المجموعات

2 × 0

الأهداف: شوقي غريب - جمال عبد الحميد

المواجهة السادسة: 2 مارس 1990

دور المجموعات

3 × 1 لصالح كوت ديفوار

الأهداف: عادل عبد الرحمن لمصر - عبد الله تراوري "هدفين" وسيرج ماجوى

المواجهة السابعة: 21 فبراير 1998

ربع النهائي

0 - 0 (5-4 بركلات الترجيح)

مصر: هاني رمزي - ياسر رضوان - سمير كمونة - طارق مصطفى - حازم إمام

كوت ديفوار: سيريل دومورو - تشيرسو جويل - إبراهيما باكايوكو - أحمد واتارا.. أضاع إبراهيما ديوماندي

المواجهة الثامنة: 28 يناير 2006

دور المجموعات

3 × 1

الأهداف: عماد متعب "هدفين" ومحمد أبو تريكة لمصر - أرونا كوني لكوت ديفوار

المواجهة التاسعة: 10 فبراير 2006

النهائي

0 - 0 (4-2 بركلات الترجيح)

مصر: أحمد حسن - محمد عبد الوهاب - عمرو زكي - محمد أبو تريكة.. أضاع عبد الحليم علي

كوت ديفوار: كولو توريه - إيمانويل إيبوي.. أضاع ديديه دروجبا وبكاري كوني

المواجهة العاشرة: 7 فبراير 2008

قبل النهائي

4 × 1

الأهداف: أحمد فتحي - عمرو زكي "هدفين" - محمد أبو تريكة لمصر.. عبد القادر كيتا لكوت ديفوار

المواجهة الحادية عشر: 26 يناير 2022

دور الـ16

0 - 0 (5-4 بركلات الترجيح)

مصر: أحمد سيد زيزو - عمرو السولية - عمر كمال - محمد عبد المنعم - محمد صلاح

كوت ديفوار: نيكولاس بيبي - بدره علي سنجاري - ماكسويل كورنت - ويلفريد زاها.. أضاع إريك بايلي.