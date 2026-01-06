في الجول يكشف سبب تواجد أيمن حفني في مقر الزمالك

تواجد أيمن حفني لاعب الزمالك السابق اليوم الثلاثاء في مقر النادي.

وعلم FilGoal.com أن تواجد أيمن حفني في مقر الزمالك كان لإنهاء بعض الأوراق الخاصة بتجديد عضويته في النادي.

وذلك بعدما تصادف تواجده مع حازم إمام نائب المدير الفني لقطاع الناشئين.

كما علم FilGoal.com أن هناك رغبة داخل مجلس إدارة الزمالك بتواجد أيمن حفني في قطاع الناشئين في الفترة المقبلة.

والاستفادة من خدماته في أحد المناصب في القطاع، برئاسة بدر حامد، وتامر عبد الحميد وحازم إمام نائبي المدير الفني للقطاع.

وأن الزمالك سيطرح الفكرة على أيمن حفني لمعرفة رأيه.

واعتزل أيمن حفني كرة القدم في عام 2022 مع الزمالك.