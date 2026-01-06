أمم إفريقيا - توقع مشوار البطولة بعد اكتمال المتأهلين لربع النهائي
الثلاثاء، 06 يناير 2026 - 23:29
كتب : FilGoal
اكتمل عقد المتأهلين لمنافسات ربع نهائي بطولة أمم إفريقيا بتواجد منتخب مصر.
ويلعب منتخب مصر أمام كوت ديفوار مساء السبت في ختام مباريات ربع النهائي.
وتقام منافسات ربع النهائي يومي الجمعة والسبت 9 و10 يناير الجاري.
توقع مع FilGoal.com مشوار البطولة حتى النهائي وشارك أصدقائك.
