أمم إفريقيا - مواعيد مباريات ربع النهائي بالكامل

اختتمت منافسات ثمن نهائي بطولة أمم إفريقيا المقامة بالمغرب عقب تأهل كوت ديفوار.

وتقام منافسات ربع النهائي يومي الجمعة والسبت 9 و10 يناير الجاري.

ويلعب منتخب مصر أمام كوت ديفوار في ربع النهائي بحثا عن التواجد في المربع الذهبي.

ويستمر الفراعنة في مدينة أجادير المغربية للمباراة الخامسة على التوالي.

وتعتبر تلك المواجهة هي آخر مباراة يستضيفها ملعب أدرار بمدينة أجادير خلال البطولة.

وحسم الثلاثي العربي مصر والمغرب والجزائر مقعده في ربع النهائي.

وجاءت مباريات ربع النهائي بالكامل كالآتي:

الجمعة 9 يناير

مالي × السنغال - 6 مساء - استاد طنجة

الكاميرون × المغرب - 9 مساء - استاد الأمير مولاي عبد الله بالرباط

السبت 10 يناير

الجزائر × نيجيريا - 6 مساء - استاد مراكش

مصر × كوت ديفوار - 9 مساء - استاد أدرار بمدينة أجادير