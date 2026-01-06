أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة والمعلق

الثلاثاء، 06 يناير 2026 - 23:06

كتب : FilGoal

محمد صلاح - مصر - كوت ديفوار

تحدد منافس مصر في ربع نهائي بطولة أمم إفريقيا 2025 المقامة بالمغرب.

وذلك بعد تغلب كوت ديفوار على بوركينا فاسو في ختام منافسات ثمن النهائي.

وكان منتخب مصر قد تغلب على بنين في ثمن النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد بعد اللجوء لشوطين إضافيين.

وانتصرت الأفيال الإيفوارية على بوركينا فاسو بنتيجة بثلاثة أهداف دون مقابل.

موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار

تقام مواجهة مصر أمام كوت ديفوار يوم السبت الموافق 10 يناير 2026.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويستضيف ملعب أدرار بمدينة أجادير المغربية المواجهة.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1.

ويعلق على المباراة علي محمد علي.

أمم إفريقيا مصر كوت ديفوار
