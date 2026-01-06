أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة والمعلق
الثلاثاء، 06 يناير 2026 - 23:06
كتب : FilGoal
تحدد منافس مصر في ربع نهائي بطولة أمم إفريقيا 2025 المقامة بالمغرب.
وذلك بعد تغلب كوت ديفوار على بوركينا فاسو في ختام منافسات ثمن النهائي.
وكان منتخب مصر قد تغلب على بنين في ثمن النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد بعد اللجوء لشوطين إضافيين.
وانتصرت الأفيال الإيفوارية على بوركينا فاسو بنتيجة بثلاثة أهداف دون مقابل.
موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار
تقام مواجهة مصر أمام كوت ديفوار يوم السبت الموافق 10 يناير 2026.
وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.
ويستضيف ملعب أدرار بمدينة أجادير المغربية المواجهة.
وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1.
ويعلق على المباراة علي محمد علي.
نرشح لكم
أمم إفريقيا - رياض محرز: عرفنا كيف نصبر أمام الكونغو.. وجاهزون لنيجيريا تقرير: عموتة والشعباني ضمن المرشحين لتدريب منتخب تونس 10-1.. تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار بكأس الأمم أمم إفريقيا - توقع مشوار البطولة بعد اكتمال المتأهلين لربع النهائي مؤتمر ديسابر: محبطون من خسارة الجزائر.. وليس لدي ما ألوم عليه اللاعبين أمم إفريقيا - مواعيد مباريات ربع النهائي بالكامل صدام مكرر أمم إفريقيا – بيتكوفيتش: جاهزية كل اللاعبين سر قوة الجزائر