تأهل منتخب كوت ديفوار إلى ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية لمواجهة المنتخب المصري.

أفيال كوت ديفوار نجحوا في اكتساح بوركينا فاسو بثلاثية نظيفة في دور الـ16، ليحجزوا المقعد الأخير في ربع النهائي.

سجل هدفي كوت ديفوار أماد ديالو في الدقيقة 20، ويان ديوماندي في الدقيقة 32 لينتهي الشوط الأول بتقدم كوت ديفوار 2-0.

وفي الشوط الثاني، أضاف بازومانا توريه الهدف الثالث في الدقيقة 87.

وفاز أماد ديالو جناح الفريق بجائزة أفضل لاعب في المباراة.

وسبق أن التقى المنتخب المصري أمام كوت ديفوار 11 مرة في تاريخ كأس الأمم.

فاز المنتخب المصري في 10 مواجهات بينهم 3 مواجهات بركلات الترجيح أعوام 1998 في ربع النهائي، و2006 في النهائي، و2021 في دور الـ16.

أما المنتخب الإيفواري فلم يحقق على حساب الفراعنة في كأس الأمم سوى فوز وحيد ببطولة 1990.

وتأهل إلى الدور ربع النهائي أوائل المجموعات الست، بالإضافة إلى مالي ثاني المجموعة الأولى، والكاميرون ثاني المجموعة السادسة.

تفاصيل المباراة:

بدأ منتخب كوت ديفوار بتهديد خطورة على مرمى بوركينا فاسو وخاصة من الجانب الأيمن بقيادة أماد ديالو نجم مانشستر يونايتد.

ونال أدامو ناجالو لاعب بوركينا فاسو بطاقة صفراء مبكرة في الدقيقة 6 بعد عرقلة أماد ديالو على حدود منطقة الجزاء.

وتكفل ديالو بتسديد الضربة الحرة في الدقيقة السابعة ولكن مرت أعلى العارضة.

عاد ديالو بعدها بدقيقة واحدة ليهدد المرمى مجددا بانطلاقة متميزة قبل أن يسدد بجوار القائم الأيمن للحارس.

واصل الأفيال الضغط، وفي الدقيقة 15 سدد كيسي من داخل منطقة الجزاء بقدمه اليسرى مرت أعلى العارضة.

ارتبك لاعبو بوركينا فاسو، وأخطأ مدافع الفريق في الدقيقة 16 في تنفيذ ضربة المرمى لتصل إلى جيسان على حدود منطقة الجزاء.. ولكن التسديدة جاءت أعلى العارضة.

جاءت أول فرصة لبوركينا فاسو في الدقيقة 17 بعد كرة عرضية قوية من لاسينا تراروي مرت بجوار حارس كوت ديفوار دون متابعة.

وشهدت الدقيقة 20، الهدف الأول لـ كوت ديفوار عن طريق أماد ديالو بعد انفراده بالحارس ليضعها من أعلاه في الشباك، وسط اعتراضات من لاعبي بوركينا فاسو مطالبين بخطأ.

واصل لاعبو كوت ديفوار الضغط، ونجح يان ديوماندي في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 32 بتسديدة قوية على يمين الحارس.

وكاد بوركينا فاسو أن يسجل التعادل عن طريق دانجو واتارا في الدقيقة 40 بعد انطلاقة من الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء وسدد في الزاوية الضيقة لتصطدم بالقائم.

أجرى بعدها مدرب بوركينا تبديلا في الدقيقة 42 بنزول بلاتي توريه بدلا من أدامو ناجالو في أول تبديلات الفريق، لينتهي بعدها الشوط الأول بتقدم كوت ديفوار 2-0.

في الشوط الثاني، حاول لاعبو بوركينا فاسو تدارك الأمر، وهددوا مرمى يحيى فوفانا حارس كوت ديفوار.

في الدقيقة 62 أضاع تراروي مهاجم بوركينا هدفا محققا لبوركينا فاسو بتسديدة عن طريق مهاجم الفريق تراروي من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس يحيى فوفانا وأنقذ مرماه.

وتلقى إبراهيم سنجاري لاعب كوت ديفواربطاقة صفراء وضربة حرة لصالح بوركينا فاسو على حدود منطقة الجزاء، سددها تابسوبا ولكن اصطدمت بالحائط البشري.

أجرى بعدها مدرب بوركينا تبديلين بنزول برتراند تراوي وكابوري بدلا من سيرياك إيري وستيف ياجو في الدقيقة 71، وبعدها قرر إيمرس فاي مدرب كوت ديفوار إراحة أماد ديالو في الدقيقة 80 مع اقتراب المباراة من نهايتها.

ونجح البديل بازومانا توريه في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 87، بعد انفراده بالحارس ليضعها في الزاوية الضيقة في شباك الحارس، ليؤكد فوز منتخب بلاده والعبور إلى الدور ربع النهائي.