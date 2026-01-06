مصدر من إنبي لـ في الجول: وكلاء عرضوا علينا انتقال صبيحة للمصري وسيراميكا
الثلاثاء، 06 يناير 2026 - 23:03
كتب : حامد وجدي
كشف مصدر من نادي إنبي حقيقة رغبة المصري في التعاقد مع أحمد صبيحة لاعب الفريق البترولي.
أحمد صبيحة
النادي : إنبي
وترددت أنباء عن رغبة المصري في التعاقد مع أحمد صبيحة خلال الانتقالات الشتوية.
وقال مصدر من إنبي لـ FilGoal.com: "وكلاء عرضوا علينا إمكانية انتقال أحمد صبيحة إلى المصري وسيراميكا كليوباترا، ولكن دون مفاوضات رسمية من الناديين".
ويلعب صبيحة في صفوف إنبي منذ صيف 2022 قادما من مصر للمقاصة.
أحمد صبيحة (25 عاما) ويشغل مركز قلب الدفاع.
وبدأ صبيحة مسيرته مع النصر وانضم إلى في 2019 للمقاصة، وخاض مع المقاصة 54 مباراة وأصبح قائدا للفريق قبل انتقاله إلى إنبي.
