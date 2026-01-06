سيراميكا كليوباترا يعلن تلقي لاعبه الشاب دعوة لقضاء معايشة في رايو فايكانو

كشف نادي سيراميكا كليوباترا عن تلقي أحد لاعبي فريق الشباب دعوة لقضاء فترة معايشة من أكاديمية رايو فايكانو الإسباني.

وأعلن النادي عن تلقي علي محمد صالح مهاجم فريق مواليد 2008 بالنادي دعوة من أكاديمية رايو فايكانو لقضاء فترة معايشة.

وأشار سيراميكا كليوباترا إلى أن فترة المعايشة خلال الفترة من 12 يناير الجاري وحتى 2 فبراير المقبل.

ويخوض اللاعب وفقا للخطاب المرسل إلى سيراميكا كليوباترا، 4 تدريبات في مدريد خلال فترة المعايشة.

ويحتل سيراميكا كليوباترا صدارة الدوري المصري برصيد 29 نقطة من 13 مباراة خاضهم الفريق.

وكان سيراميكا كليوباترا قد نجح في تحقيق الفوز 9 مرات هذا الموسم مقابل تعادلين وهزيمتين.

أما في كأس عاصمة مصر "كأس الرابطة" يقترب سيراميكا كليوباترا حامل اللقب منافسات البطولة.

وجمع سيراميكا كليوباترا 3 نقاط خلال 4 مباريات ليتذيل الترتيب بالتساوي مع الأهلي.