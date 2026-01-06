الرياضية: حسام عوار جاهز مع اتحاد جدة قبل مواجهة الخلود

حسام عوار النادي : الاتحاد الاتحاد

بات الجزائري حسام عوار جاهزا للمشاركة مع اتحاد جدة في المباريات خلال الفترة المقبلة.

وكان عوار قد تم استبعاده من قائمة منتخب الجزائر قبل انطلاق أمم إفريقيا بالمغرب بسبب تعرضه للإصابة.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية عن خوض حسام عوار تدريبات اتحاد جدة الجماعية مساء الثلاثاء بشكل طبيعي.

وأصبح عوار جاهزا لمواجهة الخلود المقبلة في منافسات الدوري السعودي.

وأشار التقرير إلى أن قرار الدفع بعوار في قائمة الاتحاد أمام الخلود بيد سيرجي كونسيساو المدير الفني.

وكانت الإصابة العضلية قد حرمت اتحاد جدة من مشاركة عوار أمام الشباب ونيوم في الدوري.

ويخوض اتحاد جدة تدريبا رئيسيا يوم الأربعاء قبل مواجهة الخلود المقرر لها يوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 14.

ويحتل اتحاد جدة المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 23 نقطة وبفارق 5 نقاط عن المركز الثالث المؤهل للبطولات القارية.

بينما ينفرد الهلال بصدارة ترتيب المسابقة برصيد 32 نقطة.