النادي الذي بدأ فيه مسيرته.. تين هاج مدير رياضي لـ تفنتي الهولندي

أعلن نادي تفنتي الهولندي تعيين إريك تين هاج مدير رياضي للنادي بدءًا من فبراير القادم.

وكشف تفنتي في بيان رسمي: "سينضم إريك تين هاج إلى نادي تفينتي في الأول من فبراي، ووقع عقدًا يمتد حتى منتصف عام 2028."

وأضاف النادي الهولندي "ابتداءً من موسم 2026-2027، سيخلف تين هاغ المدير الرياضي الحالي يان ستروير، الذي أعلن مؤخرًا اعتزاله بعد هذا الموسم".

ويعود تين هاج إلى النادي الذي بدأ فيه مسيرته الاحترافية، حيث حقق نجاحًا كبيرًا كلاعب وشغل أولى مناصبه التدريبية هناك.

وقال تيج هاج عبر الموقع الرسمي لـ تفنتي "أعتقد أنه لأمر رائع ومميز أن أعود إلى نادي تفينتي، حيث كنت من مشجعيه منذ صغري."

وأكمل "بدأت مسيرتي الكروية والتدريبية هنا، وبفضل خبرتي في تطوير الشباب وبناء الفرق وثقافة الرياضة الاحترافية، أرغب في تعزيز البنية الفنية لنادي تفينتي بالتعاون مع مجلس الإدارة والإدارة والموظفين."

وأوضح دومينيك شولتن المدير العام للنادي سبب اختيار تين هاج "يتمتع إريك بسجل حافل بالإنجازات في عالم كرة القدم، وظلت علاقته بنادي تفينتي قوية للغاية. فقد شغل في النادي مناصب مدرب الشباب، ورئيس الأكاديمية، ومساعد مدرب، ثم مدربًا رئيسيًا ومديرًا فنيًا في أندية مرموقة محليًا ودوليًا."

انضم تيج هاج صاحب الـ 55 عاما إلى فريق الشباب بنادي تفنتي عام 1985، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول لأول مرة في أكتوبر 1989.

ولعب إريك تين هاج 258 مباراة رسمية بقميص النادي، قبل الانتقال لنادي دي جرافشاب وآر كي سي فالفيك، وإف سي أوتريخت.

وانضم تين هاج عام 2002 إلى نادي تفنتي كرئيس لتطوير الشباب من عام 2006 إلى 2009، ثم انضم إلى الجهاز الفني للفريق كمساعد مدرب، قبل عمله كمساعد مع نادي آيندهوفن.

بعدها بدأ تين هاج عمله كمدرب رئيسي مع أندية جو أهيد إيجلز، والفريق الثاني لبايرن ميونيخ، وأوتريخت الهولندي، قبل الانتقال لتدريب أياكس لخمسة مواسم، فاز خلالها بثلاثة ألقاب في الدوري، ولقبين للكأس المحلية، ووصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتولى تيج هاج تدريب مانشستر يونايتد خلال الفترة من 2022 حتى 2024 وفاز معه بكأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي.

كما قاد تين هاج فريق ليفركوزن في بداية الموسم قبل إقالته.

وفي بداية هذا الموسم، كان تين هاغ مدربًا لباير ليفركوزن، قبل أن يرحل بعد 15 يوما فقط من بداية الموسم دون تحقيق أي فوز خلال 3 مباريات.