تقرير: ليفاندوفسكي يضع شرطا للانتقال إلى الهلال

وضع روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة شرطا للانتقال إلى نادي الهلال السعودي.

وينتهي تعاقد ليفاندوفسكي مع برشلونة بنهاية الموسم الحالي.

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط السعودية، فإن ليفاندوفسكي رفض فكرة الانتقال إلى الهلال بصيغة الإعارة.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن ليفاندوفسكي يرغب في الحصول على عقد ثابت لا تقل مدته عن موسم ونصف كشرط أساسي للرحيل عن برشلونة.

ويرغب الهلال بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي في تدعيم خط هجوم متصدر الدوري السعودي.

الصحيفة ذاتها ذكرت أن ألكسندر سورلوث مهاجم أتليتكو مدريد ضمن حسابات الهلال.

ويرتبط اسم ليفاندوفسكي بأكثر من ناد خلال الفترة الحالية مع اقتراب نهاية تعاقده مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري.

وسجل ليفاندوفسكي 9 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين خلال 19 مشاركة، لكنه بدأ أساسيا في 11 مباريات فقط من أصل 25 خاضها الفريق، فيما غاب عن 4 مباريات بسبب الإصابة.