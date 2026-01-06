تقرير: ليفاندوفسكي يضع شرطا للانتقال إلى الهلال

الثلاثاء، 06 يناير 2026 - 22:20

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة

وضع روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة شرطا للانتقال إلى نادي الهلال السعودي.

وينتهي تعاقد ليفاندوفسكي مع برشلونة بنهاية الموسم الحالي.

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط السعودية، فإن ليفاندوفسكي رفض فكرة الانتقال إلى الهلال بصيغة الإعارة.

أخبار متعلقة:
ليفاندوفسكي: لا أخشى الاعتزال وأستعد لما بعد كرة القدم ليفاندوفسكي يكشف عن فترة طلب منه برشلونة فيها التوقف عن تسجيل الأهداف تقرير: ليفاندوفسكي يتلقى عرضا من ميلان والدوري الأمريكي هاري كين: أستطيع كسر رقم ليفاندوفسكي.. ولكن بشرط

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن ليفاندوفسكي يرغب في الحصول على عقد ثابت لا تقل مدته عن موسم ونصف كشرط أساسي للرحيل عن برشلونة.

ويرغب الهلال بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي في تدعيم خط هجوم متصدر الدوري السعودي.

الصحيفة ذاتها ذكرت أن ألكسندر سورلوث مهاجم أتليتكو مدريد ضمن حسابات الهلال.

ويرتبط اسم ليفاندوفسكي بأكثر من ناد خلال الفترة الحالية مع اقتراب نهاية تعاقده مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري.

وسجل ليفاندوفسكي 9 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين خلال 19 مشاركة، لكنه بدأ أساسيا في 11 مباريات فقط من أصل 25 خاضها الفريق، فيما غاب عن 4 مباريات بسبب الإصابة.

ليفاندوفسكي برشلونة الهلال السعودي
نرشح لكم
السوبر الإسباني - بعثة ريال مدريد تصل إلى جدة الرياضية: حسام عوار جاهز مع اتحاد جدة قبل مواجهة الخلود الهلال يعلن عودة سالم الدوسري للتدريبات الجماعية تقرير: الهلال يضع سورلوث خيارا رئيسيا لتدعيم هجومه كومان جاهز لمواجهة القادسية البليهي يعيش أيامه الأخيرة مع الهلال بعد خروجه من حسابات إنزاجي إيقاف مدافع أهلي جدة لمباراتين هزم إنتر.. رومانو: برشلونة يتوصل لاتفاق مع الهلال لاستعارة كانسيلو
أخر الأخبار
السوبر الإسباني - بعثة ريال مدريد تصل إلى جدة 13 دقيقة | الكرة الأوروبية
10-1.. تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار بكأس الأمم 17 دقيقة | أمم إفريقيا
في الجول يكشف سبب تواجد أيمن حفني في مقر الزمالك 33 دقيقة | الدوري المصري
أمم إفريقيا - توقع مشوار البطولة بعد اكتمال المتأهلين لربع النهائي 38 دقيقة | أمم إفريقيا
مؤتمر ديسابر: محبطون من خسارة الجزائر.. وليس لدي ما ألوم عليه اللاعبين 42 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - مواعيد مباريات ربع النهائي بالكامل 57 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة والمعلق ساعة | أمم إفريقيا
صدام مكرر ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - بالمواعيد.. جدول مباريات دور الـ16 2 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(1) بنين.. إلى ربع النهائي 3 رفقا بـ الشوالي 4 تشكيل منتخب مصر - إبراهيم عادل أساسي ضد بنين.. وزيزو وعاشور على الدكة
/articles/520736/تقرير-ليفاندوفسكي-يضع-شرطا-للانتقال-إلى-الهلال