أمم إفريقيا – بيتكوفيتش: جاهزية كل اللاعبين سر قوة الجزائر
الثلاثاء، 06 يناير 2026 - 22:15
كتب : FilGoal
عبر فلاديمير بيتكوفيتش المدير الفني لمنتخب الجزائر عن سعادته بالتأهل لربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية.
وفاز منتخب الجزائر على الكونغو في الدقيقة 118 بهدف عادل بولبينة، ليضرب موعدا مع نيجيريا في ربع النهائي.
وقال بيتكوفيتش عبر المؤتمر الصحفي: "سر قوة الجزائر يأتي من جاهزية كل اللاعبين وقدرتهم على تقديم الإضافة في أي وقت".
وأضاف "أشركت 17 لاعبا في المباراة وأنا سعيد بمستواهم وهذا يدل على قوتنا والعمل الجماعي الذي نقدمه".
وأشار "التبديلات لم تكن سهلة في المباراة بسبب شعور الكثير من اللاعبين بالإرهاق".
وأتم تصريحاته "سيطرنا على معظم أوقات المباراة وكنا نستحق الفوز والتأهل، والانتصار يمنحنا دفعة في التحديات المقبلة".
