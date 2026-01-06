أمم إفريقيا – بيتكوفيتش: جاهزية كل اللاعبين سر قوة الجزائر

الثلاثاء، 06 يناير 2026 - 22:15

كتب : FilGoal

فلاديمير بيتكوفيتش مدرب الجزائر

عبر فلاديمير بيتكوفيتش المدير الفني لمنتخب الجزائر عن سعادته بالتأهل لربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية.

وفاز منتخب الجزائر على الكونغو في الدقيقة 118 بهدف عادل بولبينة، ليضرب موعدا مع نيجيريا في ربع النهائي.

وقال بيتكوفيتش عبر المؤتمر الصحفي: "سر قوة الجزائر يأتي من جاهزية كل اللاعبين وقدرتهم على تقديم الإضافة في أي وقت".

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا – بولبينة: كنت أشعر أنني سأسجل هدفا في الكونغو أمم إفريقيا - عادل بولبينة.. ألهمه تألق شاوشي أمام مصر وساهم والده في تغيير مركزه

وأضاف "أشركت 17 لاعبا في المباراة وأنا سعيد بمستواهم وهذا يدل على قوتنا والعمل الجماعي الذي نقدمه".

وأشار "التبديلات لم تكن سهلة في المباراة بسبب شعور الكثير من اللاعبين بالإرهاق".

وأتم تصريحاته "سيطرنا على معظم أوقات المباراة وكنا نستحق الفوز والتأهل، والانتصار يمنحنا دفعة في التحديات المقبلة".

الجزائر كأس الأمم الإفريقية منتخب الجزائر
نرشح لكم
تقرير: عموتة والشعباني ضمن المرشحين لتدريب منتخب تونس 10-1.. تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار بكأس الأمم أمم إفريقيا - توقع مشوار البطولة بعد اكتمال المتأهلين لربع النهائي مؤتمر ديسابر: محبطون من خسارة الجزائر.. وليس لدي ما ألوم عليه اللاعبين أمم إفريقيا - مواعيد مباريات ربع النهائي بالكامل أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة والمعلق صدام مكرر أمم إفريقيا – بولبينة: كنت أشعر أنني سأسجل هدفا في الكونغو
أخر الأخبار
تقرير: عموتة والشعباني ضمن المرشحين لتدريب منتخب تونس 10 دقيقة | أمم إفريقيا
كأس عاصمة مصر - تعادل الاتحاد السكندري وزد في صراع خطف وصافة المجموعة 20 دقيقة | الدوري المصري
نونو أوت؟ نوتنجهام يعمق جراح وست هام بهزيمة ومباراة عاشرة بلا فوز 28 دقيقة | الدوري الإنجليزي
السوبر الإسباني - بعثة ريال مدريد تصل إلى جدة 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
10-1.. تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار بكأس الأمم 45 دقيقة | أمم إفريقيا
في الجول يكشف سبب تواجد أيمن حفني في مقر الزمالك ساعة | الدوري المصري
أمم إفريقيا - توقع مشوار البطولة بعد اكتمال المتأهلين لربع النهائي ساعة | أمم إفريقيا
مؤتمر ديسابر: محبطون من خسارة الجزائر.. وليس لدي ما ألوم عليه اللاعبين ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - بالمواعيد.. جدول مباريات دور الـ16 2 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(1) بنين.. إلى ربع النهائي 3 رفقا بـ الشوالي 4 تشكيل منتخب مصر - إبراهيم عادل أساسي ضد بنين.. وزيزو وعاشور على الدكة
/articles/520735/أمم-إفريقيا-بيتكوفيتش-جاهزية-كل-اللاعبين-سر-قوة-الجزائر