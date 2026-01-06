أمم إفريقيا – بولبينة: كنت أشعر أنني سأسجل هدفا في الكونغو

عبر عادل بلوبينة مهاجم منتخب الجزائر عن سعادته بالتأهل لربع نهائي كأس الأمم الإفريقية بعد التغلب على الكونغو الديمقراطية.

عادل بولبينة النادي : الدحيل الجزائر

وفاز منتخب الجزائر على الكونغو بهدف دون رد سجله عادل بولبينة في الدقيقة 118 من المباراة، ليحجز مقعدما للمحاربين في دور الثمانية في مواجهة نيجيريا.

وقال بولبينة عبر المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أشكر الجمهور على مساندتنا والحمد لله تأهلنا إلى ربع النهائي وأتمنى مواصلة مشوارنا في البطولة".

وأضاف "لا يهم من يشارك في التشكيل الأساسي أو من يلعب كبديل، جميعنا هنا لخدمة منتخب الجزائر".

وواصل "لعبنا المباراة بكل تركيز وهذا النوع من المواجهات تحسمه التفاصيل الصغيرة".

وأردف "كنت أشعر أنني سأسجل هدفا والحمد لله أنني كنت موفقا".

وأتم تصريحاته "كنت دائما أحلم بتمثيل منتخب الجزائر في كأس الأمم الإفريقية، الأهم أننا حققنا الفوز وأي لاعب يحلم بتمثيل منتخب بلاده".