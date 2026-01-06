أمم إفريقيا – بولبينة: كنت أشعر أنني سأسجل هدفا في الكونغو

الثلاثاء، 06 يناير 2026 - 22:06

كتب : FilGoal

عادل بولبينة مع منتخب الجزائر

عبر عادل بلوبينة مهاجم منتخب الجزائر عن سعادته بالتأهل لربع نهائي كأس الأمم الإفريقية بعد التغلب على الكونغو الديمقراطية.

وفاز منتخب الجزائر على الكونغو بهدف دون رد سجله عادل بولبينة في الدقيقة 118 من المباراة، ليحجز مقعدما للمحاربين في دور الثمانية في مواجهة نيجيريا.

وقال بولبينة عبر المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أشكر الجمهور على مساندتنا والحمد لله تأهلنا إلى ربع النهائي وأتمنى مواصلة مشوارنا في البطولة".

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - عادل بولبينة.. ألهمه تألق شاوشي أمام مصر وساهم والده في تغيير مركزه التجربة العربية الأولى.. الوداد يتعاقد مع بن يدر

وأضاف "لا يهم من يشارك في التشكيل الأساسي أو من يلعب كبديل، جميعنا هنا لخدمة منتخب الجزائر".

وواصل "لعبنا المباراة بكل تركيز وهذا النوع من المواجهات تحسمه التفاصيل الصغيرة".

وأردف "كنت أشعر أنني سأسجل هدفا والحمد لله أنني كنت موفقا".

وأتم تصريحاته "كنت دائما أحلم بتمثيل منتخب الجزائر في كأس الأمم الإفريقية، الأهم أننا حققنا الفوز وأي لاعب يحلم بتمثيل منتخب بلاده".

عادل بولبينة الجزائر كأس الأمم الإفريقية
نرشح لكم
تقرير: عموتة والشعباني ضمن المرشحين لتدريب منتخب تونس 10-1.. تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار بكأس الأمم أمم إفريقيا - توقع مشوار البطولة بعد اكتمال المتأهلين لربع النهائي مؤتمر ديسابر: محبطون من خسارة الجزائر.. وليس لدي ما ألوم عليه اللاعبين أمم إفريقيا - مواعيد مباريات ربع النهائي بالكامل أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة والمعلق صدام مكرر أمم إفريقيا – بيتكوفيتش: جاهزية كل اللاعبين سر قوة الجزائر
أخر الأخبار
تقرير: عموتة والشعباني ضمن المرشحين لتدريب منتخب تونس 10 دقيقة | أمم إفريقيا
كأس عاصمة مصر - تعادل الاتحاد السكندري وزد في صراع خطف وصافة المجموعة 20 دقيقة | الدوري المصري
نونو أوت؟ نوتنجهام يعمق جراح وست هام بهزيمة ومباراة عاشرة بلا فوز 27 دقيقة | الدوري الإنجليزي
السوبر الإسباني - بعثة ريال مدريد تصل إلى جدة 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
10-1.. تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار بكأس الأمم 45 دقيقة | أمم إفريقيا
في الجول يكشف سبب تواجد أيمن حفني في مقر الزمالك ساعة | الدوري المصري
أمم إفريقيا - توقع مشوار البطولة بعد اكتمال المتأهلين لربع النهائي ساعة | أمم إفريقيا
مؤتمر ديسابر: محبطون من خسارة الجزائر.. وليس لدي ما ألوم عليه اللاعبين ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - بالمواعيد.. جدول مباريات دور الـ16 2 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(1) بنين.. إلى ربع النهائي 3 رفقا بـ الشوالي 4 تشكيل منتخب مصر - إبراهيم عادل أساسي ضد بنين.. وزيزو وعاشور على الدكة
/articles/520734/أمم-إفريقيا-بولبينة-كنت-أشعر-أنني-سأسجل-هدفا-في-الكونغو